Vinitaly 2023, Vice Presidente Piana: “Premio Betti a Cantine Lunae della Famiglia Bosoni, specchio di biodiversità e sapienza antica”

Al Vinitaly 2023, celebre salone vitivinicolo internazionale sino al 5 aprile a Veronafiere, Paolo Bosoni di Cantine Lunae è stato insignito del “Premio Angelo Betti” dall’assessore all’Agricoltura della Regione Liguria Alessandro Piana. Il prestigioso riconoscimento intitolato all’ideatore di Vinitaly, assegnato dal 1973 ai benemeriti della viticoltura italiana, per la Liguria ha rappresentato quest’anno lo spezzino con la famiglia Bosoni, oggi alla quarta generazione, che punta a proiettare il Vermentino nell’olimpo del vino mondiale.



“Il riconoscimento a Cantine Lunae della famiglia Bosoni durante la 55esima edizione del Vinitaly – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – ne sigla il ruolo da grande interprete del mondo enologico italiano, mettendo in luce il progresso qualitativo e l’eccellenza delle produzioni, simbolo di un territorio dal dna ben definito. Vini come il Vermentino, l’Albarola, il Ciliegiolo e vitigni autoctoni, coltivati in piccole quantità e solo a livello locale, quali il Vermentino Nero, la Pollera Nera e la Massareta, per citarne alcuni, raccontano un mondo che si fa specchio di biodiversità e di sapienza antica. E’ anche la celebrazione del rapporto tra terra e uomo, che nelle Cinque Terre trasforma i vigneti, tra i terrazzamenti e i muretti a secco, in architetture del gusto e di grande bellezza paesaggistica.



Sull’aia di Ca’ Lunae si affaccia anche il ‘Museo della Cultura Materiale del Vino’ a ricordare la storia della viticoltura locale e a rimarcare quel legame indissolubile tra i sapori della Liguria e la cultura, uniti a filo doppio dalla tradizione. Premiamo pertanto oggi in senso lato tutta l’agricoltura eroica basata sulla ricerca, l’autenticità, la passione, ma anche sulla contemporaneità e sulla progettualità, mantenendo il giusto equilibrio tra innovazione e tradizione”.