Le attività dell’ IC Sanremo Centro Levante per la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo (foto e video)

Anche quest’anno in occasione del 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, indetta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2007, l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante da sempre sensibile al tema dell’inclusione per permettere a tutti gli alunni di sentirsi parte della comunità educante, ha voluto testimoniare la sua natura inclusiva e il suo supporto alle tematiche sociali realizzando momenti di riflessione discussi in una serie di iniziative volte all'acquisizione della consapevolezza che la diversità non è un disagio, ma una risorsa. Un momento di riflessione per gli alunni per accrescere la conoscenza e per scoprire che anche con un semplice sguardo 'aperto' si può essere amici imparando un nuovo modo di comunicare.

Di seguito il video con alcune immagini delle attività realizzate dai bambini.