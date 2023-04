Incassi stellari per il Casinò di Sanremo, Biancheri: "Ci lasciamo alle spalle i mesi bui e guardiamo con entusiasmo alle nuove sfide"

Superati i 12 milioni di euro nel primo trimestre 2023, risultato fortemente premiante che riporta indietro nel tempo al 2016. Gli introiti trimestrali registrano, infatti, l’incremento percentuale del 54% rispetto allo stesso trimestre del 2022 con un “tesoretto” pari a €4,2 milioni.

Nel solo mese appena concluso sono stati introitati € 3,7 milioni con un surplus percentuale del 43 % rispetto a marzo 2022, pari a € 1,1 milioni.

Il trend positivo iniziato in autunno, fortemente cercato con una mirata politica dell’accoglienza, delle proposte di intrattenimento, con la creazione di sempre nuovi momenti di gioco, di poker e di divertimento, sta continuando, mentre si realizzano gli obbiettivi prefissati. Registrano flussi continui di visitatori sia le sale dei giochi tradizionali che quelle delle slot machines, tra le più innovative, iterative e accattivanti. Sono sempre numerosissimi i Jackpot centrali ( del valore superiore a € 5.000) con un montepremi complessivo erogato dall’inizio dell’anno di oltre € 2 milioni. E’ stato vinto, a marzo, un super premio da € 60.000 consegnato a un cliente italiano del Nord Italia.

Nel trimestre appena concluso i giochi elettromeccanici hanno superato € 9,8 milioni, mentre i Giochi tradizionali hanno ottenuto € 2,3 milioni.



«Abbiamo iniziato sotto i migliori auspici questo 2023 che sarà importantissimo per consolidare ed implementare le potenzialità aziendali a beneficio dell’intera città - afferma il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri -, del comprensorio e dei dipendenti. Non solo ci lasciamo alle spalle i mesi bui post pandemia ma guardiamo con entusiasmo alle nuove sfide sia che concernano il potenziamento dell’organico sia la capacità aziendale di essere volano turistico economico del territorio. Ringrazio dei risultati ottenuti il Cda, il management e i dipendenti».



«Ottimi risultati anche in termini di presenze - aggiunge il Presidente del Casinò Avv. Adriano Battistotti -: più di 44.000 in tre mesi. Ad aprile e maggio proseguirà l’interessante programma dei tornei di Poker tra cui svetta l’atteso Italian Poker Open dal 30 aprile al 9 maggio. Evento questo che si preannuncia particolarmente atteso e seguito e che potrebbe portare nelle sale del Casinò e in città centinaia di players e di appassionati»

Intanto il Casinò si prepara a festeggiare la Pasqua con i suoi migliori clienti a cui ha dedicato un programma di ben 4 giorni di spettacoli dal 7 al 10 aprile. Centro della “festa” sabato 9 aprile con The Brilliant Tina Linetti's e la comicità scoppiettante di Gabriele Cirilli.