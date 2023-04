Bordighera piange Francesco (Franco) Palmero, presidente onorario della “Cumpagnia da Parmura”

Ieri, all’età di 82 anni è mancato Francesco (Franco) Palmero Presidente Onorario. della “Cumpagnia da Parmura” di Bordighera. Grande conoscitore del mondo delle palme nonchè esperto intrecciatore di “Parmureli”, "...ci ha sempre confortato con gli insegnamenti derivanti dalla sua competente memoria storica tramandatale dal padre Ampelio, celeberrimo “parmurà” (legatore di palme per la produzione dei semelli)" - ricordano dal gruppo.



"Una famiglia, quella dei Palmero (in nomen omen), che da sempre ha portato avanti una attività e una cultura che ha fatto - non a caso - di Bordighera la “Città delle Palme”. Franco raggiunge il padre Ampelio proprio alla vigilia della “Domenica delle Palme” l’appuntamento che caratterizza ogni anno il trionfo del “Parmurelu De.Co.” di Bordighera; insieme si prenderanno cura dell’infinito palmeto dell’aldilà.

Ciao Franco, “se ti purerai cerca de fa caicosa pe e nosce parmure che chi nesciun se ne fira” - concludono .