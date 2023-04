Formazione, lunedì l'assessore regionale Marco Scajola presenta il bando “Formare per occupare”

Lunedì 3 aprile alle ore 17 presso la Camera di Commercio di Genova (via Garibaldi 4, piano terra), l’assessore regionale alla Formazione Marco Scajola, insieme ai tecnici regionali, presenterà ad aziende e professionisti il bando “Formare per Occupare”. Sarà presente anche il presidente della Camera di Commercio di Genova Luigi Attanasio.

“Formare per Occupare rappresenta una grande opportunità di crescita per il nostro territorio - afferma Scajola - Regione Liguria ha stanziato 5 milioni di euro per questo bando al fine di supportare le aziende del nostro territorio a trovare e formare personale qualificato da assumere. Questa misura, infatti, è finalizzata ad agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro perché in grado di soddisfare sia le aspettative dei disoccupati che vogliono entrare o rientrare nel mondo del lavoro, sia delle imprese che vogliono riempire vuoti d’organico assumendo personale qualificato migliorando la propria competitività. Uno strumento importante che nella scorsa edizione hanno raggiunto risultati ottimi”.