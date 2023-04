Serata del Lions Club Sanremo Host, con Anna Blangetti regista e direttrice artistica della 'Compagnia Stabile' (Foto)

Il 23 marzo, su invito del Presidente Domenico Frattarola e con la collaborazione ed organizzazione dei Soci, si è svolta una serata all’insegna della ‘Compagnia Stabile Città di Sanremo’, unica e storica realtà teatrale, che nel 2020 ha compiuto 50 anni di attività.

Attraverso la presentazione della Direttrice Artistica Anna Blangetti (socia del Lions Club Sanremo Host), supportata da interessanti ed esplicative immagini di repertorio, si è analizzato il passato della vita teatrale della città, a partire dai primi del ‘900, quando la vita cittadina ha iniziato ad arricchirsi di personaggi e testi, per il divertimento popolare. Il primo “Teatro” per le esibizioni fu il Teatro Principe Amedeo, purtroppo distrutto dal bombardamento del 1943, e mai ricostruito; nel dopoguerra, riprese l’attività dei primi attori nel Teatrino della Federazione Operaia in Via Corradi, luogo che venne abbandonato nel 1969, quando il Comune offrì agli attori del “Piccolo Teatro Matuziano” la sala prove in Piazza Cassini e l’opportunità di esibirsi al Teatro Ariston ogni anno, il 13 di ottobre, in occasione dei festeggiamenti per il Santo Patrono Romolo.

La proiezione di immagini rappresentanti gli attori del passato e del presente ha di sicuro risvegliato negli spettatori ricordi personali di vita cittadina; si sono visti i fondatori della Compagnia Stabile, in primis Nini Sappia, del quale ricorre quest’anno il centenario della nascita, i compianti Franco D’Imporzano, Ninetto Silvano, fino ad arrivare alle personalità attuali, arricchite dalle giovani leve provenienti dal Corso di Dialetto che da circa 18 anni organizza Anna Blangetti.

Tra le molte attività della Compagnia, buon successo stanno ottenendo le serate con gli adulti, con giochi di società “sanremaschizzati”, lettura ed interpretazione di brani e poesie dei poeti locali e visite guidate nel centro storico.

“Grazie di cuore – ha detto Anna Blangetti - al Presidente del Club Domenico Frattarola, a Roberto Pecchinino, e ai soci che hanno collaborato ad organizzare la piacevole serata, che ha permesso di presentare passato, presente e... speriamo futuro della Compagnia, nonché un pezzetto di storia della nostra città”.