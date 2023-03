Sanremo: riparata la pensilina del bus al bivio tra strada Golf e strada Sen. Marsaglia (foto)

Gli addetti del servizio fabbricati coordinati dal geometra Bagattini hanno riparato la pensilina della fermata bus situata al bivio di strada Golf con strada Senatore E. Marsaglia vandalizzata tempo fa.

“A nome degli utenti del servizio di trasporto pubblico locale, in genere anziani, ringrazio per l'intervento - commenta il consigliere Umberto Bellini - mi permetto di aggiungere però che le pensiline presenti fuori dal centro cittadino sono in condizioni poco decorose e sarebbe opportuno un intervento di recupero. Il costo di ciò è purtroppo rilevante ma confido in una soluzione positiva del problema”.