Diano Marina: una canale Telegram con il servizio informativo della Protezione Civile per le 'allerte'

Il servizio informativo di Protezione Civile del Comune di Diano Marina alla cittadinanza. Si tratta di un canale Telegram, che sarà utilizzato per tenere in contatto il maggior numero possibile di persone interessate alle problematiche di Protezione Civile attraverso la fruizione di messaggi e contenuti multimediali.

In particolare durante le emergenze e le ‘Allerte meteo’, quali, ad esempio, le comunicazioni di chiusura delle scuole dell'Istituto Comprensivo di ogni ordine e grado, comprese le scuole materne parificate e convenzionate, degli asili nido comunali, dei centri estivi ed aggregativi, degli impianti sportivi comunali, dei cimiteri, dei giardini pubblici, del guado in attraversamento del torrente San Pietro, della strada lato destro del torrente San Pietro da via all'Isola fino alla bocciofila ed a via Purgatorio, degli stabilimenti balneari, del sottopasso del porto, del Palazzo del Parco, del transito pedonale e veicolare su tratti di strada e ponti in situazioni di pericolo, ed il divieto di accesso a tutti i moli aperti al pubblico ed alla strada Statale 449 (Incompiuta) a partire dalla zona Molo Cavour fino al confine con il Comune di Imperia, nonché il divieto di svolgimento di ogni manifestazione eventualmente prevista nei periodi di emergenza o di Allerta.

I messaggi ed i contenuti multimediali, che saranno inviati durante le emergenze e le ‘Allerte Meteo’, saranno volti ad evitare alla cittadinanza di incorrere in situazioni di pericolo per la privata e/o pubblica incolumità e quindi richiederanno la massima attenzione da parte degli iscritti.

Dal comune viene invitata la cittadinanza e anche i turisti ad iscriversi al canale Telegram DianoMarinaAlert (QUI). “Ringraziamo l'ufficio Protezione Civile – evidenziano il Sindaco Za Garibaldi e il presidente del Consiglio comunale, Francesco Bregolin - nella persona del Responsabile l'Ingegnere Capo Dott. Ing. Riccardo Volpara, per l'ufficio Informatica l'Ing.Giovanni Zoccali ed il Responsabile della Squadra Comunale di Protezione Civile Sig.Mattia Novaro per il lavoro svolto per la messa in opera dello stesso”.