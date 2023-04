Barbara Amerio, presidente di Confindustria Imperia è il nuovo presidente di Autostrada dei Fiori. Succede a Enrico Lupi ed era già vice presidente del consiglio di amministrazione della stessa società.

Per il neo presidente il non facile impegno di migliorare la situazione in quello che da molti viene considerato il vero e proprio ‘imbuto’ del turismo del ponente ligure.