Elezioni Amministrative ad Imperia: +Europa si schiera con Lauretti, Gradi "Vero candidato civico"

Dopo il quasi 3% alle elezioni politiche (3.4% in Liguria, 4.1% a Genova) si è concluso nei giorni scorsi a Roma il terzo Congresso Nazionale di +Europa.

Il ligure Mauro Gradi, avvocato taggese del foro di Genova, capolista in Liguria alla Camera dei deputati alle recenti politiche (dove ha sfiorato l’elezione a Montecitorio), è approdato nella ristretta Segreteria Nazionale del partito di Emma Bonino di cui fanno parte il Segretario, on. Riccardo Magi, il Presidente, Federico Pizzarotti e il capogruppo della componente parlamentare, on. Benedetto Della Vedova.

La Liguria, una delle regioni più virtuose di +Europa (sia come iscritti che come voti politici) può contare su una significativa presenza nei nuovi organismi nazionali del partito: oltre a Mauro Gradi in Segreteria Nazionale, la pattuglia dei liguri si compone di Cristina Bicceri (in Direzione), Mario Iavicoli, Serafina Funaro e Isabella Piro (in Assemblea Nazionale).

Sulle elezioni comunali del 14 maggio nell’unico comune capoluogo chiamato al voto in Liguria, dichiara Mauro Gradi: “Se fossi uno degli oltre 600 elettori imperiesi che il 25 settembre ha votato +Europa, alle comunali di Imperia voterei per il candidato sindaco Lauretti, persona di cultura con matrice liberal-socialista e grande esperienza sulla realtà imperiese maturata quale ingegnere del comune e della provincia. Un candidato civico che potrebbe rappresentare anche l’area riformista dell’elettorato dem”.