Imperia, l’Istituto Internazionale di Studi Liguri organizza la prima adunanza scientifica del 2023

La sezione di Imperia dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, sabato prossimo alle 16, organizza la prima adunanza scientifica dell’anno 2023 con l’intervento della professoressa Lidia Rianna, socia della sezione di Imperia dell’IISL, docente di Storia dell’Arte presso il Liceo Scientifico “G. P. Vieusseux” di Imperia, la quale terrà una conferenza sul tema Donatello: la bellezza della bruttezza.

"I soci, gli amici dell’Istituto e la cittadinanza sono cordialmente invitati a partecipare all'adunanza scientifica della sezione che si terrà sabato 1 aprile alle 16 nella sala riunioni della sede della sezione nel palazzo Guarnieri, in piazza Pagliari 4" - fa sapere la presidente della sezione Gabriella Stabile Re.

Al termine si svolgerà l’assemblea generale dei soci della sezione per l’approvazione del programma di attività svolto e del bilancio consuntivo dell’anno 2022 e per l’elezione di un nuovo membro del comitato direttivo in sostituzione del defunto Mauro Bozzini. "I soci dell’Istituto sono cordialmente invitati ad intervenire all’assemblea generale dei soci della sezione di Imperia di questo istituto, che avrà luogo nella sala riunioni della sezione nel Palazzo Guarnieri, in piazza Pagliari 4 ad Imperia sabato 1 aprile in prima convocazione alle 16 e in seconda convocazione alle 16.45 con all'ordine del giorno: l'approvazione del programma di attività svolto nell’anno 2022 2; l'approvazione del bilancio consuntivo dell’anno 2022 e l'elezione nel comitato direttivo di un membro in sostituzione del defunto Mauro Bozzini" - dice la presidente della sezione Gabriella Stabile Re.

L’appuntamento è in piazza Pagliari 4 nella sala riunioni della sede della sezione in Palazzo Guarnieri, nel centro storico (Parasio) di Imperia, sabato 1 aprile alle 16. L’adunanza è aperta al pubblico, mentre l’assemblea è riservata ai soci.