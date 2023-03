Dalla provincia di Cuneo: 'Fruttinfiore', sabato prossimo il workshop 'BioDea' a Lagnasco

In occasione della 21ma Mostra mercato nazionale di frutticoltura 'Fruttinfiore' di Lagnasco (piccolo centro della provincia di Cuneo) si terrà un convegno sul “Impiego del Distillato di Legno BioDea in agricoltura” con particolare attenzione a mondo frutticolo e alla moria del kiwi. Il convegno si terrà il sabato prossimo alle 16, nella sala convegni di Asprofrut in Lagnasco.

Dopo i saluti istituzionali del presidente di Asprofrut, Domenico Sacchetto, del sindaco di Lagnasco, Roberto Dalmazzo, della on. Monica Ciaburro componente della Commissione Agricoltura della Camera e del presidente Nazionale dell’Ordine dei Periti e Laureati Agrari, Mario Braga.

Seguirà la presentazione di:

· Francesco Barbagli, CEO di Bio-Esperia sull’uso del Distillato di Legno BioDea per mitigare la carenza d’acqua e per migliorare la vita della pianta.

· Massimo Basaglia di APOConerpo di Reggio Emilia presenterà i sui risultati ottenuti in campo sulle coltivazioni di frutti e orticole.

· Carlo Conigli di AGRI90 Latina presenterà i risultati ottenuti sulle coltivazioni di kiwi e, in particolare, come è possibile contrastare efficacemente la moria del kiwi.

Nella seconda parte del convegno si svolgerà una tavola rotonda con la presenza di Mino Taricco già senatore e vicepresidente della Commissione Agricoltura del Senato, Roberto Colombero presidente UNCEM Piemonte, Stefano Scavino dei presidi Slow Food, Cesare Gallesio tecnico frutticolo di Coldiretti e Francesco Barbagli CEO di Bio-Esperia.

La discussione che si genererà tra gli intervenuti e la platea avrà l’obiettivo della ricerca di proposte per risparmiare, migliorando il prodotto, preservando ciò che ci circonda. L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali Facebook di Asprofrut e BioDea.



Scaricare il depliant a questo link