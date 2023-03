Desideri coibentare la tua casa in modo veloce ed economico? Coimbenta è l'azienda di punta nella tecnologia dell'insufflaggio!

Negli ultimi tempi, la certificazione energetica degli edifici e l'isolamento termico stanno diventando sempre più fonte di discussione a causa delle nuove direttive del Parlamento Europeo.

Ristrutturare la casa e gli impianti può sembrare costoso, ma è importante considerare il risparmio energetico a lungo termine e l'aumento del valore dell'immobile. Cosa si può fare per aumentare l'efficienza energetica della propria abitazione? Esistono due opzioni principali: una riguarda il settore edile, l'altra quello impiantistico. Migliorare l'efficienza energetica della tua casa richiede una strategia integrata, ma se il budget è limitato o hai bisogno di rimandare alcuni interventi, concentrati sugli interventi edili che lavorano sull'involucro della casa. Se stai cercando un'alternativa al cappotto termico, potresti considerare l'utilizzo dell'insufflaggio delle pareti esterne.





Ma cos’è l’insufflaggio?

Le case costruite tra gli anni 60, 70 e 80 con la tecnica dell'intercapedine interna sono spesso poco efficienti dal punto di vista termico, nonostante l'intento iniziale fosse quello di migliorare il comfort abitativo. La tecnica dell'intercapedine è un valido aiuto per scegliere il miglior isolamento per le pareti della tua casa. Sebbene la soluzione energetica dell'insufflaggo non sia altrettanto performante del cappotto, essa rappresenta un'alternativa veloce, poco invasiva e conveniente. Per garantire un'adeguata efficienza energetica, è importante isolare sia le pareti verticali che il tetto contemporaneamente. In questo modo si evita uno squilibrio termico negli ambienti del sottotetto e si può sfruttare la presenza del ponteggio per eseguire tutti i lavori necessari. L'insufflaggio consente di isolare luoghi inaccessibili. Il principio dell'insufflaggio è semplice. Un professionista stende l'isolante sulla parte da isolare mediante un tubo collegato ad un macchinario specifico. Per questo tipo di isolamento si utilizza la lana di vetro. Questo metodo è efficace e veloce.

Come ci ha spiegato Luca Oggero, titolare di Coimbenta “il metodo di isolamento che utilizziamo è altamente efficace e non invasivo, poiché si basa sul riempimento delle intercapedini degli edifici. In questo modo garantiamo risultati rapidi e funzionali per migliorare l'efficienza energetica dell'edificio. Il processo di insufflaggio può essere eseguito sia durante una ristrutturazione che quando l'edificio è abitato, grazie alla sua natura pulita, rapida e non invasiva! Non è necessario effettuare grandi lavori di ristrutturazione: un semplice foro permette l'accesso all'intercapedine per eseguire l'insufflaggio. I costi sono contenuti poiché il materiale utilizzato ha un prezzo accessibile e le ore di lavoro richieste sono limitate, garantendo comunque una buona qualità dell'isolamento termico. Inoltre, grazie all’ecobonus, dal 2019 è possibile avere la detraibilità delle spese sostenute per l’insufflaggio del 50% o del 65%, se si soddisfano determinati requisiti”.





