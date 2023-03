Abbigliamento da lavoro: meglio acquistare o noleggiare?

L'acquisto dell'abbigliamento da lavoro può sembrare una scelta ovvia per molte aziende, tuttavia, in molti casi, potrebbe rivelarsi una scelta poco vantaggiosa sotto diversi punti di vista. Al contrario il noleggio consente alle aziende di beneficiare di tutti i vantaggi economici, organizzativi e funzionali di questa formula a condizione di affidarsi a realtà affidabili e con esperienza nel settore.

Acquisto dell’abbigliamento da lavoro: opportunità o trappola?

Acquistare l’abbigliamento da lavoro è la scelta che molte aziende compiono senza conoscere o valutare attentamente gli svantaggi che questa opzione comporta. In particolare, non bisogna sottovalutare:

● investimento iniziale elevato: l'acquisto dell'abbigliamento da lavoro può comportare costi elevati, specialmente se l'azienda ha bisogno di grandi quantità di capi o deve acquistare capi personalizzati. L’investimento iniziale diventa ancora più significativo quando si parla di Dispositivi di Protezione Personale, DPI.

● manutenzione: le aziende che preferiscono optare per l'acquisto dell'abbigliamento da lavoro si fanno carico anche della igienizzazione e della manutenzione dei capi. Entrambe le attività comportano un’ulteriore spesa.

● obsolescenza: l'abbigliamento da lavoro può diventare obsoleto nel tempo, e l'azienda dovrà acquistare nuovi capi per sostituire quelli vecchi. Si ricorda che quando si parla di DPI è il datore di lavoro, spesso anche responsabile della sicurezza, a dover fornire ai lavoratori i capi d’abbigliamento da lavoro che siano performanti e adeguati alle normative vigenti.

● spazio: l'acquisto di grandi quantità di abbigliamento da lavoro può comportare problemi di spazio di stoccaggio e di organizzazione.

Alla luce di questi elementi è essenziale che le aziende considerino attentamente come il servizio di noleggio abbigliamento da lavoro, al contrario, comporti numerosi vantaggi sotto diversi punti di vista.

Tutti i benefici del noleggio dell’abbigliamento da lavoro

Affidarsi alle aziende specializzate nel noleggio di capi d’abbigliamento da lavoro permette alle imprese di godere, nell’immediato, di alcuni significativi vantaggi, tra cui:

● contenere i costi: scegliendo la formula del noleggio l’azienda acquirente non è tenuta ad acquistare, periodicamente, nuovi capi d’abbigliamento per sostituire quelli che in precedenza sono usurati o non performanti.

● manutenzione a carico dell’azienda di noleggio: l’abbigliamento da lavoro ha lo scopo, spesso, di proteggere l’incolumità del dipendente stesso dai pericoli che può incontrare sul posto di lavoro. Ecco che la manutenzione diventa un elemento essenziale per poter assicurare la sicurezza e la protezione di chi indossa i Dispositivi di Protezione Personale (DPI): a maggior ragione è ancora più vantaggioso scegliere la formula del noleggio perché spesso è incluso anche il servizio di manutenzione e riparazione. Non bisogna poi dimenticare che optando per questa alternativa anche la pulizia è a carico dell’azienda di noleggio: in caso contrario è l’impresa che acquista i capi a doversi occupare anche di questo aspetto.

● flessibilità: il noleggio di abbigliamento da lavoro permette di adattarsi in maniera dinamica alle necessità dei dipendenti, grazie alla possibilità di modificare il contratto di noleggio nei tempi e nei modi consentiti.

● ottimizzazione logistica e del magazzino: preferendo il noleggio dell’abbigliamento da lavoro le aziende non sono obbligate a dedicare spazio allo stoccaggio di questi capi all’interno del magazzino, lasciandolo invece a merci o altri prodotti/attività core per l’azienda.

Come scegliere l’azienda giusta

Per poter beneficiare di tutti i vantaggi che il servizio di noleggio offre alle aziende è importante affidarsi a professionisti del settore. Per poter individuare la realtà più adatta ai propri bisogni è essenziale tenere in considerazione, prima di tutto, la specializzazione nell’ambito del noleggio dell’abbigliamento da lavoro, accanto alla gamma di prodotti offerti affinché questi possano rispondere al meglio alle proprie necessità.

Non bisogna poi sottovalutare anche la politica di manutenzione dell'azienda, in modo da sapere in anticipo come verranno gestiti eventuali problemi relativi alla pulizia o alla riparazione dei capi. Al tempo stesso è opportuno tenere presente anche la flessibilità, in termini di modifiche ai contratti di noleggio e di tempi di consegna, e la possibilità di realizzare capi personalizzati con il logo dell’azienda o il nome dell’impiegato, se necessario.

In conclusione, le aziende che devono fornire capi d’abbigliamento da lavoro specifici ai propri dipendenti possono valutare il servizio di noleggio come una valida soluzione ai propri bisogni, grazie alla versatilità e alla completezza di servizi che questa alternativa offre.