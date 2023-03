Mobilitazione di soccorsi a Triora, in mattinata, per una persona, un uomo di circa 60 anni, che sembra aver avuto un arresto cardiaco. È successo lungo via Roma.

Sul posto sono intervenuti la Croce Verde Arma e un’automedica Alfa 2 che hanno soccorso la persona sul posto.

Si è alzato in volo anche l’elisoccorso Grifo 01, che ha poi elitrasportato l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona a Pietra Ligure.