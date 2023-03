Luca Delfino, l'assassino di Antonella Multari, da giugno fuori dal carcere, andrà in una struttura

Si chiamano REMS – Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza. È in una di queste, probabilmente a Pra', che Luca Delfino trascorrerà i prossimi anni, sei e mezzo secondo la condanna del tribunale di Sanremo, ma il periodo potrebbe prolungarsi. Il suo avvocato Riccardo Lamonaca attende a momenti la pec del tribunale di Vercelli con le indicazioni sul futuro del proprio cliente arrivato a fine pena. Per Delfino le porte del carcere si erano aperte a gennaio del 2009, condannato a sedici anni e otto mesi per il femminicidio dell'ex fidanzata, Maria Antonietta Multari, avvenuto nell'agosto 2007 in pieno centro a Sanremo. Il tribunale due anni dopo il delitto lo aveva condannato riconoscendogli la seminfermità mentale.



“Non sarà rimesso in libertà, questo va chiarito una volta per tutte”, ci tiene a precisare il suo avvocato al telefono con La Voce di Genova. “A giugno o a luglio andrà in una struttura, una di quelle che un tempo venivano chiamate 'case di custodia', oggi si chiamano REMS, per un massimo di sei anni e mezzo, ma il periodo è subordinato alla pericolosità sociale”. Ed è proprio su questo che il tribunale è chiamato a esprimersi: Delfino è ancora un pericolo o in questi anni è cambiato?

L'altro importante caso di cronaca giudiziaria che lo ha riguardato è stato il femminicidio di Luciana Biggi, trovata morta nella notte tra il 28 e il 29 aprile del 2006 in via San Bernardo, a Genova. Biggi era l'ex fidanzata di Delfino, un testimone aveva raccontato di aver sentito Biggi e Delfino litigare poco prima del delitto, quest'ultimo le avrebbe urlato 'Ti ammazzo'. Al processo però era stato assolto per insufficienza di prove; innocente quindi, ma non per la famiglia di Luciana Biggi che insieme a quella di Antonietta Multari chiede che rimanga in carcere.



Delfino è accusato di minacce nei confronti della sorella gemella di Luciana, Bruna. Avrebbe detto a un compagno di cella di volerla uccidere. Un'accusa che per il suo avvocato non ha però senso visto che Delfino per quell'omicidio è stato assolto.