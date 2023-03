Imperia: attacco hacker russo questa mattina alla conferenza sui beni confiscati alla mafia (Video)

Un attacco da cybercriminali non ancora rivendicato, ma probabilmente da hacker russi, visto che oltre ad immagini pornografiche, sono stati fatti vedere video che inneggiano a Vladimir Putin.

Nel mirino la giornata di formazione organizzata dalla 'Alleanza delle Cooperative', questa mattina alla Camera di Commercio di Imperia sul tema ‘Quanti sono i beni confiscati alle mafie in Liguria? Quanti hanno trovato una nuova vita grazie alla loro assegnazione per fini sociali? Come è possibile chiederne l’assegnazione e quali sono gli strumenti che sostengono enti ed associazioni che ne fanno richiesta?’.

La mattinata doveva cominciare alle 9 ed era prevista sia in presenza che via web, attraverso la piattaforma ‘zoom’. Il link era stato reso pubblico, in modo da aver la maggior partecipazione. Gli hacker se ne sono approfittati e, una volta iniziata la diretta, hanno pubblicato video pornografici ed altri relativi a Putin. Gli organizzatori hanno fermato il tutto ed hanno ripiegato su un’altra piattaforma per riprendere regolarmente la conferenza.

Dopo i saluti di Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, del vice Sindaco Giuseppe Fossati e di Stefano Marastoni, presidente di Alleanza delle Cooperative Liguri, questi sono stati i temi affrontati: la storia della presenza mafiosa in Liguria, con gli interventi di Marco Grasso, giornalista de ‘Il Fatto quotidiano’, e Marco Antonelli, assegnista di ricerca in Scienze Politiche alla Scuola Normale Superiore di Pisa.

“Riprendiamoceli” è un podcast che racconta la situazione attuale dei beni confiscati alle mafie in Liguria, per sostenere ad alta voce la necessità del loro riutilizzo a scopi sociali, così come vuole la legge, e racconta alcune buone pratiche. Sarà a disposizione su Spreaker. Il secondo progetto è un ciclo di seminari, destinati a soci cooperatori, dal titolo “Cooperative e legalità - L’evoluzione digitale come strumento contro crisi ed infiltrazioni”, sui moderni strumenti a disposizione e le opportunità che la digitalizzazione offre. Le lezioni sono a disposizione QUI.

Marastoni, presidente di Alleanza delle Cooperative: “Le coop sono per loro stessa natura un baluardo dell’economia legale sul territorio, da anni Alleanza delle Cooperative si impegna sul territorio, sia dal punto di vista tecnico che di conoscenza. Le cooperative possono essere il collante tra gli enti locali e le associazioni, perché le imprese che prendono vita sui beni siano sostenibili. Crediamo anche che la formazione costante dei nostri associati sia un elemento fondamentale, perché davvero creare cultura è fondamentale per contrastare le infiltrazioni nell’economia sana e nel territorio. Il podcast girerà tra i nostro oltre mille associati, per trasferre le conoscenze a tutta la nostra compagine sociale”.

Roberto Centi, presidente della Commissione antimafia regionale, ha parlato del bando 2023, per il finanziamento di interventi sui beni confiscati e riassegnati: un fondo di 600 mila euro che andrà a finanziare la fruibilità e il riutilizzo a scopi sociali dei beni: “Tra le novità del nuovo bando ci sono le imprese, e le startup, come elemento di stimolo. Speriamo inoltre, visto l’interesse, di portare il bando ad un milione di euro”.

Maura Orengo, di Libera Imperia, ha parlato della fatica, sia quella di fare antimafia sul territorio che di accesso ai beni del sequestro Pellegrino, le cui chiavi sono state consegnate in occasione del 21 marzo, lasciati in condizioni di devastazione: “Non cancelleremo i segni della violenza mafiosa sugli edifici, ma resteranno a testimonianza della brutalità che caratterizza il loro agire sul territorio. Fare antimafia deve pagare anche elettoralmente, deve pagare a 360 gradi il rifiuto di vivere con le mafie. Siamo supportati dalla società civile e dalle associazioni, e lavoriamo molto nelle scuole, perché non si debba mai pensare che la mafia vince sullo stato”.

La seconda parte ha visto un focus su beni e aziende confiscati e rigenerati, con Mauro Frangi, presidente di Cooperative finanza impresa, e Marco Lorenzo Baruzzo, responsabile di Libera, nomi e numeri contro le mafie per i beni confiscati in Liguria. Nella terza parte si approfondirà il ruolo delle istituzioni, con Pierpaolo Romani, Coordinatore nazionale di Avviso Pubblico Enti locali e regioni contro mafie e corruzione, e Roberto Centi, presidente della Commissione Antimafia della Regione Liguria, insieme ai sindaci di Arcola, Pietra Ligure, Serra Riccò e Spotorno.