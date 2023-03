Elezioni Imperia: i Verdi in corsa al fianco di Sinistra Italiana “Fiducia e stima per Gabriella Badano”

“Nelle elezioni amministrative di Imperia I Verdi ci saranno, in alleanza con Sinistra Italiana, con il simbolo AVS per sostenere il centro sinistra unito nella sfida alla destra. Una coalizione di centro sinistra che ha accolto l’appello lanciato proprio da Europa Verde per una coalizione unica del centro sinistra. Un obiettivo che, è bene ricordarlo, il centro destra ha fallito”.

Con queste parole i Verdi annunciano oggi la loro partecipazione alle imminenti elezioni comunali di Imperia.



“La ricomposizione del centro sinistra ha dovuto superare contrapposizioni personalistiche originate da problematiche esterne ai Verdi. Queste difficoltà hanno sollevato la contrarietà di Gabriella Badano, che a Imperia ha sempre lottato e fatto politica in nome dei Verdi - aggiungono dal partito - i Verdi hanno fiducia e stima per Gabriella che speriamo possa essere vicino a noi nelle forme e nei modi che sceglierà per costruire ad Imperia una opportunità politica ecologista. I Verdi saranno convintamente nel centro sinistra per proporre a tutti i cittadini imperiesi una politica differente: concretamente impegnata per l’acqua pubblica, la tutela dell’ecosistema e i diritti sociali”.