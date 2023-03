Sanremo: 'Super Mario Bros - Il Film al Ritz' dell'Ariston da mercoledì 5 aprile

In oltre sessanta Paesi in tutto il mondo in uscita il prossimo 5 aprile 2023, Super Mario Bros.



Il Film promette momenti di grandi emozioni. La pellicola, di derivazione videoludica, prodotto da Nintendo in collaborazione con Universal Pictures e Illumination, sarà presentato in versione 3D al Cinema Ritz di Sanremo con quattro spettacoli, alle ore 16.10, 18.00, 19.50 e 21.40, e in versione 2D al Cinema Ariston con due spettacoli pomeridiani, alle ore 16.30 e 18.30.