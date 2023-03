Ubriaco fradicio infastidiva passanti e avventori dei locali in piazza Bresca. Un 50enne sanremese ha girato per la piazzetta della movida tra i tavolini con una radio dalla quale ascoltava musica a tutto volume e, non contento, ha insultato e minacciato i presenti.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale che è riuscita nel non facile intento di identificarlo e di allontanarlo energicamente dalla piazza. Gli agenti lo hanno denunciato per ubriachezza molesta in luogo pubblico.