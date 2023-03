Sanremo: immondizia abbandonata a pochi passi dal mercato, ma nelle zone più nascoste è la normalità (Foto)

Le foto riguardano Sanremo, ma potrebbero valere per molte delle città della nostra provincia e non solo. Si tratta del continuo abbandono di rifiuti che avviene, pressoché giornalmente, da incivili e maleducati in diverse zone delle città.

Da anni si parla di raccolta differenziata e di rispetto del pianeta con il conferimento dei rifiuti. Ma in tanti, troppi, se ne infischiano e lasciano sacchetti ovunque. Il caso di ieri sera ci è proposto dalle foto di un nostro lettore, che ha inquadrato la zona di salita San Bernardo all’angolo con via Arnaldo da Brescia nei pressi del mercato annonario lato Sud.

Ma di casi del genere se ne trovano ovunque nella città dei fiori. Basta fare un salto nelle zone periferiche si possono trovare cassonetti (dove non c’è il ‘porta a porta’) semi distrutti, magari senza copertura o con le serrature rotte da anni. Per non parlare di quello che si trova dentro i cassonetti e dove la differenziata è una chimera.

Molti cittadini corretti, tra l’altro, avvisano delle situazioni disastrose in cui si trovano le isole ecologiche (che di ecologico hanno davvero poco) ma nessuno interviene mai. Ci sono zone in cui le discariche abusive sono all’ordine del giorno e dove spesso si trovano anche residui di cantiere. Le foto trappole? Chissà! Le sanzioni? Nessuno sa nulla.

Un ‘far-west’ o quasi che, all’avvio del ‘porta a porta’ vedeva maggiori controlli ma che, dopo un periodo iniziale sembrano lontani ricordi. La differenziata (anche se i dati non sono ancora ufficiali) non sale sopra il 60% ed è ferma su questi numeri ormai da anni. Si parla poco del problema, ma intanto i costi per chi conferisce regolarmente aumentano. Gli altri, invece, come detto se ne fregano.

Per non parlare del fronte discarica. Il Lotto 6 si è riempito senza che nessuno si preoccupasse del futuro ed ora la nostra provincia deve portare i rifiuti fuori, con il conseguente aggravio dei costi. Si continua a pensare al biodigestore mentre a 20 km (Montecarlo) si utilizza da anni un inceneritore. Insomma, tutto all’italiana senza una soluzione ‘vera’.