Ci risiamo. Nella notte sono esplosi i tubi sotto l'asfalto in via Volta provocando uno dei consueti allagamenti sulla strada. Alle prima luci dell'alba si sono subito avviati i lavori per la sistemazione delle condotte e dell'asfalto, con conseguenti disagi per il traffico nelle vie del centro. Il traffico in via Volta scorre a senso unico alternato.

L'episodio, come ormai di consueto, riporta all'attenzione le condizioni non certo ottimali delle condutture matuziane.