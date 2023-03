Una vallecrosina tra i “soliti ignoti” di Amadeus (Foto)

Una vallecrosina ha preso parte al game show “I soliti ignoti – Il ritorno” su Rai Uno, condotto da Amadeus, come un “solito ignoto”. Nella puntata trasmessa ieri sera, infatti, vi era anche la 32enne Martina Bestagno, originaria di Vallecrosia, anche se è nata a Sanremo e attualmente vive a Schio in provincia di Vicenza in Veneto, che era l'ignoto numero 1 e aveva con sé un passaporto del valore di 6mila euro.

Le concorrenti, la 28enne Greta e sua nonna Angelina di 88 anni, provenienti da Alghero Sassari, in Sardegna, inizialmente hanno pensato che potesse essere una “portalettere” ma non essendo convinte hanno chiesto di poter vedere la fotona, che ritraeva Martina da bambina con indosso una tuta da ginnastica, e hanno così potuto ascoltare l’indizio della 32enne: “Ho sempre indossato tute ma quelle moderne sono molto più belle” - ha detto Martina Bestagno. Le concorrenti, alla fine, hanno indovinato la sua identità: ”Capitano nazionale di pallacanestro” conquistando così il valore del suo passaporto.

Martina, infatti, gioca nella squadra di basket di Schio e il prossimo giugno parteciperà come capitano della Nazionale femminile al campionato europeo.