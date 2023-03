Ventimiglia, stranieri armati di coltelli vagano per le vie della città (Foto)

Stranieri armati di coltelli cutter e altre armi contundenti vagano, in pieno giorno, per le vie del centro a Ventimiglia.

Giovani uomini spaventano residenti e non ma anche i commercianti. “In giro per la città di Ventimiglia in pieno giorno armati di coltelli cutter e altre armi contundenti. Fortunatamente il negozio era chiuso altrimenti oggi chissà cosa poteva succedere con tre uomini armati contro una ragazza“ - segnala Igor Cassini dell’associazione di volontariato “Emergenza Val Nervia" di Dolceacqua - “Un ragazzo vestito di nero è lo stesso che nel tardo pomeriggio di un altro giorno ha minacciato mia sorella all'interno del negozio solamente perché non gli veniva consegnata gratuitamente la merce, ha tirato diverse pietre alla rotonda di Largo Torino colpendo al volto un ragazzo oltre a danneggiare diverse autovetture che transitavano".

Il consigliere comunale di Dolceacqua desidera ringraziare le forze dell’ordine sempre pronte ad intervenire mettendo, ogni giorno, la propria vita a rischio: “Vorrei ringraziare tutte le forze dell'ordine, poliziotto o carabiniere a mio avviso non fa differenza, perché l'obiettivo è uno solo, che con umiltà e coraggio mettono la propria vita al servizio della comunità e dei più deboli. Non so cosa significhi essere un carabiniere o un poliziotto ma so cosa vuol dire chiedere aiuto e trovare una mano tesa e degli occhi attenti dall’altra parte. Un semplice grazie per tutto quello che fate per esserci sempre nonostante tutto, notte e giorno".