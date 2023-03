Tragedia sfiorata a Bordighera, appartamento in fiamme in via Pasteur (Foto e video)

Un incendio, sulle cui cause stanno indagando carabinieri e vigili del fuoco, si è sviluppato in un appartamento in via Pasteur 70 a Bordighera. Le fiamme sono divampate poco dopo le 13 e hanno attaccato il tetto e una parte dell’appartamento. All’interno vi era una famiglia con alcuni ospiti che stava normalmente pranzando quando il fuoco ha invaso l'abitazione ma fortunatamente tutti sono stati tratti in salvo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, probabilmente partite o da una caldaia o da un barbecue. Con loro anche il personale medico dell'automedica della Croce Verde Intemelia, alcune ambulanze (Croce Verde Intemelia, Croce Rossa Bordighera, Ponente Emergenza e Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia) e i carabinieri, che si sono occupati pure di dirigere il traffico fino all'arrivo della polizia locale. Nell’appartamento c’erano undici persone, tra cui anche alcuni bambini, tutte per fortuna tratte in salvo. Verranno, però, portate in ospedale in codice giallo per ulteriori accertamenti, visto che hanno respirato del fumo, anche se fortunatamente non hanno riportato gravi ferite.

Sembra che siano stati alcuni automobilisti di passaggio a notare le fiamme dalla strada mentre gli occupanti dell'abitazione non si erano accorti di nulla. Alcuni residenti hanno, invece, sentito un forte boato e pensavano si trattasse di un incidente ma poi hanno visto le fiamme avvolgere il tetto dell'abitazione e così hanno allertato i soccorsi. Per consentire le operazioni di spegnimento la strada è stata chiusa e il traffico è stato deviato, a senso alternato, in via Auracaria.