CNA Imperia: oggi si celebra l’undicesima edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale

La Giornata Europea del Gelato Artigianale si festeggia dal 2013 ogni anno il 24 marzo. L’idea di istituire una giornata dedicata all’eccellenza del prodotto “gelato artigianale” nasce da una iniziativa di Longarone Fiere e Artglace.

La Giornata Europea del Gelato Artigianale è l’unica giornata che il Parlamento Europeo abbia finora dedicato ad un alimento. Nel 2009 l’idea prende forma e si concretizza, dopo diversi tentativi, il 5 luglio 2012 quando il Parlamento Europeo istituisce ufficialmente la “Giornata Europea del Gelato Artigianale” sottolineando, tra le motivazioni, che “tra i prodotti lattiero-caseari freschi, il gelato artigianale rappresenta l’eccellenza in termini di qualità e sicurezza alimentare, che valorizza i prodotti agro-alimentari di ogni singolo stato membro”.

Oggi si celebra l’undicesima edizione della Giornata Europea del Gelato Artigianale: un’occasione unica per omaggiare uno dei prodotti più amati in tutto il mondo e promuovere il sapere artigiano e lo sviluppo della tradizione gastronomica del settore. Da nord a sud dell’Italia e in tutta Europa, a suon di coni e coppette al gusto Apfelstrudel – il Gusto dell’Anno scelto dall’Austria, sarà dunque il gelato artigianale l’unico e vero protagonista con eventi, incontri ed iniziative per i golosi di ogni età.

Tra le principali novità di questa edizione nuove importanti collaborazioni. A partire dal Gelato Festival World Masters, la più grande competizione al mondo dedicata al gelato artigianale, che porterà una campagna informativa, all’insegna della cultura del gelato artigianale, nei suoi eventi in ben 22 paesi: in particolare, durante la sfida i gelatieri saranno invitati a festeggiare il Gelato Day il 24 marzo, realizzando il Gusto dell’Anno Apfelstrudel. Ha poi tutto il sapore dell’eccellenza italiana la collaborazione con il Gambero Rosso che coinvolgerà tutte le gelaterie della rinomata Guida Gelaterie d’Italia a prendere parte alle celebrazioni e a preparare il Gusto dell’Anno come solo i migliori gelatieri d’Italia sanno fare: con capacità, tecnica, ma soprattutto creatività e passione, proponendo inaspettate varianti dell’Apfelstrudel.

Altro importante partner dell’edizione 2023 l’Associazione Italiana Gelatieri e il suo “Gelato a primavera”, l’evento che ogni anno dal 1986 vede per un’intera settimana i gelatieri di tutta Italia offrire un gelato agli alunni delle scuole elementari e materne per promuovere, in una forma semplice ma sempre apprezzatissima, uno dei prodotti di eccellenza del made in Italy. Infine, a sostenere la Giornata Europea del Gelato Artigianale ci saranno anche i Magnifici del Gelato, libero gruppo di gelatieri artigiani che si sono uniti per comunicare in modo innovativo con tutti gli appassionati e che raccoglie alcune delle migliori gelaterie italiane, con una campagna dedicata al Gelato Day che correrà tra le pagine dei quotidiani nazionali e quelle digitali delle piattaforme social e di Food Professional Network.

Capace di sostenere un giro d’affari da 8,7 miliardi di euro, oltre 65.000 punti vendita e 300.000 addetti solo in Europa, il gelato artigianale è da sempre un vero e proprio trait d’union del Vecchio Continente, e quest’anno si fa ancora di più simbolo dell’unione e della vicinanza di tutti i cittadini europei.

"La 'Giornata' o 'Gelato Day' - spiega Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia - è ogni anno l’occasione per promuovere a livello europeo il gelato artigianale e per ciascun gelatiere di far capire che cos’è e com’è fatto il gelato artigianale: la CNA della Provincia di Imperia lancia dunque in questo giorno una iniziativa di promozione. Tutti coloro che oggi effettueranno l’acquisto di un prodotto gelato presso un laboratorio rigorosamente artigianale nella Provincia di Imperia ed invieranno copia dello scontrino al nostro indirizzo e-mail segreteria@im.cna.it, riceveranno una CNA Cittadini Card gratuita valida per tutto il 2023".

"I possessori della tessera CNA Cittadini - continua - hanno la possibilità di usufruire, ad una tariffa agevolata, di tutti i servizi forniti dalla CNA e dalle società collegate, quali il CAF e il patronato EPASA, per servizi qualificati di assistenza fiscale, tributaria, contributiva, assistenziale, pensionistica, compilazione pratiche di tutti i tipi, ottenimento di agevolazioni. Inoltre, con la CNA Cittadini Card si può usufruire degli sconti e delle offerte periodiche messe a disposizione degli aderenti da tutta la rete di imprese associate alla CNA o convenzionate con essa, su tutto il territorio nazional". Per scoprire di più http://www.cnacittadinicard.it/

"La Giornata Europea del Gelato Artigianale rappresenta l'unione di tutti i Paesi europei ed è cresciuta negli anni coinvolgendo numerosi altri Paesi, tutti uniti dalla stessa, grande passione per il gelato artigianale – conclude Vazzano - Da qui la nostra iniziativa, per contribuire alla valorizzazione di questo prodotto, da sempre espressione di qualità, di autenticità e di territorialità, capace di mettere d'accordo proprio tutti, grandi e piccoli, in tutto il mondo".