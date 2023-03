Ventimiglia: cerca di fuggire dopo una rapina, viene bloccato dopo un intervento lampo della Polizia

Nella serata di giovedì scorso, gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato di Ventimiglia hanno fermato uno straniero ritenuto responsabile di una rapina commessa pochi minuti prima, in un supermercato del centro di Ventimiglia.

Si tratta di un somalo di 33 anni che, dopo essere stato scoperto dagli addetti alla vigilanza interna e avere restituito parte degli oggetti sottratti, cibo e alcolici, ha reagito minacciando di colpirli con una bottiglia in vetro e spingendoli per garantirsi la fuga. Gli agenti del Commissariato, allertati tramite il numero d’emergenza, hanno immediatamente attivato le ricerche nelle zone limitrofe al supermercato e, dopo soli 15 minuti, l’uomo è stato rintracciato mentre stava consumando una bevanda alcolica presumibilmente provento del furto, insieme ad un connazionale, poi risultato estraneo ai fatti e sanzionato per ubriachezza. L’uomo, che non ha opposto resistenza, è stato indagato per rapina ed è attualmente al vaglio dell’ufficio Immigrazione la regolarità della sua posizione sul territorio italiano.