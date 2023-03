Sanremo: prosegue la consegna del Tricolore da parte del Lions Host alle scuole Elementari (Foto)

Continua con successo il service del Lions Club Sanremo Host, impegnato a consegnare agli alunni delle classi di quinta Elementare, la bandiera tricolore, in occasione della ‘Festa dell'Unità d'Italia’, che viene celebrata il 17 marzo a livello nazionale.

Martedì scorso tre soci del Lions Club Sanremo Host hanno consegnato, a due classi di quinta elementare del Castillo, 33 bandiere tricolori. Grande entusiasmo degli alunni, che hanno seguito con molta attenzione, gli interventi dei tre soci Lions. La presentazione della storia della bandiera Italiana, alla poesia dedicata al nostro Vessillo, narrata dal Cavaliere della Repubblica Roberto Pecchinino.

Il 2° vice Governatore del Distretto 108 Ia3 Vincenzo Benza, ha spiegato ai bambini "Chi sono i Lions," e che cosa fanno; all'impegno che i 38.400 soci Lions Italiani, svolgono a favore della comunità, realizzando importanti service per la scuola, alla raccolta degli occhiali usati, al loro ripristino per aiutare a vedere chi ne ha bisogno in Italia e nel Mondo, alle raccolte alimentari organizzate per le persone bisognose, all'impegno dei Lions contro le malattie infantili, ed altri importanti service nazionali e internazionali.

Il Cav.Uff. Massimo Napoli, essendo anche il Console Provinciale dei Maestri del Lavoro, ha spiegato quanto sia importante lo studio, per la loro formazione per diventare buon cittadino, perchè un domani saranno loro che contribuiranno a far crescere il nostro paese. Soddisfazione delle maestre Sonia e Fiorella, per l'incontro organizzato tra i loro alunni di Vª elementare e i Lions, e per l'entusiasmo e l'interesse dimostrato da parte degli alunni nell'ascoltare con attenzione gli interventi dei tre soci del Lions Club Sanremo Host. In segno di gratitudine gli alunni hanno salutato la piccola delegazione Lions, intonando l'inno di Mameli e sventolando le loro bandiere, terminando con un finale molto patriotico, gridando con voce forte e chiara: Viva l'Italia.

Prossimo incontro del Lions Club Sanremo Host, sarà organizzato questa mattina con la scuola elementari della "Montessori", la scuola "Scaini", e le scuole elementari di Poggio e di Bussana.