Emergenza siccità: Toti "Stiamo facendo un censimento regionale per capire le esigenze dei territori" (Video)

Il problema siccità è già ben presente nella situazione idrica della nostra provincia ma anche della regione e di tutto il Nord-Italia. Le preoccupazioni crescono di giorno in giorno e, in attesa di capire cosa accadrà nel corso della primavera e soprattutto dell’estate, si spera di non dover arrivare a razionare la fornitura d’acqua, vista la situazione delle falde.

Oggi, a margine della presentazione delle opere che verranno realizzate ad Imperia con il ‘Fondo strategico regionale’, se ne è parlato con il Presidente Giovanni Toti: “C’è una cabina di regia nazionale – ha detto - con il Ministro Musumeci ed abbiamo anche incontrato il Ministro Fitto, che ne fa parte come gestore dei fondi europei. Anche a livello regionale stiamo facendo un censimento delle esigenze e dei bisogni degli enti gestori di comuni e province da inviare al Commissario nazionale per l’emergenza idrica”.

Il Governatore ha anche sciorinato i fondi previsti dalla Regione: “Abbiamo stanziato 4,6 milioni di euro in anticipo, per provvedere alle somme urgenze del territorio, oltre a lavorare su una struttura complessiva di rifacimento della rete idrica, che limiterà gli sprechi in risposta all’emergenza”.