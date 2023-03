Montalto Carpasio: pratica contestata dall'opposizione finisce in Procura, Lupano "Il Sindaco doveva astenersi"

Finisce in Procura una pratica del Comune di Montalto Carpasio, contestata dal Consigliere di opposizione Davide Lupano.

Secondo l’esponente della minoranza, infatti, la Delibera del 2022 che ha visto la nomina di un legale di fiducia per una causa giudiziaria, sarebbe stata di esclusivo interesse del Sindaco: “La pratica – sottolinea Lupano – prevedeva l'obbligo di astensione dell'interessato in sede di votazione e il suo formale e sostanziale allontanamento dall'aula per impedire condizionamenti ai restanti Assessori votanti. In questi casi l'obbligo di astensione non è una pretesa del Consigliere severo e puntiglioso, ma un obbligo imposto e sanzionato dalla Legge che non prevede discrezionalità. Procedura di rito disattesa in pieno, dal momento che la partecipazione al voto del Sindaco fu invece regolarmente verbalizzata dal Segretario comunale”.

Sempre secondo Lupano il Segretario, a distanza di mesi, avrebbe ammesso un errore materiale sul verbale deliberativo, garantendo l'avvenuta astensione al voto da parte dell'Amministratore coinvolto: “Peccato che sul verbale di Giunta (Atto pubblico da lui redatto) – va avanti il Consigliere di opposizione - non vi sia traccia alcuna della sedicente astensione, tanto è che lo stesso Segretario certificò l'esito della votazione, espressa con parere favorevole all'unanimità da parte dei presenti (tra cui il Sindaco). Non solo, ma il verbale veniva sottoscritto sia dal Segretario che dallo stesso Sindaco, nell'autorevole qualità di Presidente dell'organo collegiale (Giunta). Ma allora che razza di asseverazione è stata garantita con quel verbale di Giunta?”

“Circostanze sconcertanti – termina il Consigliere di opposizione Davide Lupano - che delineano e riassumono quell'approccio di gestione spesso approssimativo riscontrato durante tutto il mandato ormai a conclusione, dove l'azione ispettiva del Consigliere è sempre stata denigrata poiché ritenuta scomoda e fastidiosa. Imbarazzante quindi la presa di posizione assunta dal Segretario dinanzi all'evidenza dei fatti, nel goffo e funambolico tentativo di giustificare l'indifendibile con rappresentazioni postume dei fatti assai dubbie poiché prive di riscontro”.

Ora la palla passa alla Procura, alla quale Lupano si è rivolto: “Rimane il fatto – termina il Consigliere di opposizione – che, quanto contestato, è pur sempre censurabile sia sotto il profilo della trasparenza che della correttezza in un contesto di buon andamento della Pubblica Amministrazione”. Secondo il Sindaco si è trattato di un errore di trascrizione, in quanto lui era uscito effettivamente dall'aula al momento del voto.