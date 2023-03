Sanremo: giochi e tanto divertimento ieri per i bambini di Villa Peppina con la Festa del Papà (Foto)

Le educatrici e i bambini del Nido d’infanzia di ‘Villa Peppina’ a Sanremo, gestito dalla Cooperativa Sociale Jobel, hanno voluto festeggiare ieri i papà in modo divertente.

Tutti i papà, muniti di abbigliamento sportivo, sono arrivati alle 9.30 e hanno atteso i bimbi nel campetto pubblico dietro al nido, spazio che era stato addobbato con striscioni e cartelloni preparati dai bimbi nei giorni precedenti. Suddivisi in tre squadre, i papà, insieme ai bambini e alle bambine, si sono cimentati in piccole prove sportive come la corsa nei sacchi e il tiro alla fune.

Una mattinata all'insegna del divertimento e della voglia di trascorrere del tempo insieme, che si è conclusa con una piccola merenda e la premiazione dei papà da parte dei bimbi, con una medaglia realizzata interamente da loro.