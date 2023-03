Sanremo: 'Giornata dell'Unità nazionale', prosegue la consegna dei tricolori nelle scuole con i Lions (Foto)

Tra gli scopi del Lions International, quello di diffondere i principi del “buon governo e di buona cittadinanza” i soci del Distretto 108 Ia3 come altri soci italiani, hanno scelto tra le varie attività di servizio, di diffondere tra i giovani, in età scolare “la Bandiera Italiana e l'inno Nazionale”, perchè ricordino il valore del Vessillo, che rappresenta la Patria, il rispetto per la Bandiera, l'attaccamento alla Nazione ed ai suoi simboli.

Il 17 marzo è la “Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera, istituita con l'obiettivo di ricordare e promuovere i "valori di cittadinanza, fondamento di una positiva convivenza civile, nonché di riaffermare e consolidare l'identità nazionale attraverso il ricordo e la memoria civica". La Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera è una ricorrenza celebrata il 17 marzo secondo quanto previsto dalla legge 23 novembre 2012, n.222.

I Lions Italiani, da oltre dieci anni si sono impegnati a consegnare nelle classi di Vª elementare, le bandiere tricolori, in occasione della “Festa Nazionale dell'Unità d'Italia”. Venerdì 17 marzo il Lions Club Sanremo Host, guidato dal Presidente Domenico Frattarola, accompagnato dai soci lions Guido De Angeli (1°vicepresidente), Vincenzo Benza (2° Vice Governatore Distretto 108 Ia3), Oriana Ragazzo, Claudio Perato, i Lions e Cavalieri Ufficiali della Repubblica Italiana: Massimo Napoli (Console provinciale dei Maestri del Lavoro) e Roberto Pecchinino(Delegato Provinciale Ass.ne Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche), hanno consegnato 257 bandierine alle classi di Vª elementare dell'Istituto Comprensorio centro levante e ai ragazzi della scuola media Italo Calvino, che per l'occasione hanno accolto il Lions, suonando e cantando l'Inno di Mameli, organizzando una bella e commovente scenografia.

Gli alunni delle classi di Vª elementare della Scuola Primaria A. Volta, salutavano i Lions con una sfilata delle bandiere, la lettura della storia dell'Unità d'Italia e la presentazione di un magnifico quadro. Il coro era formato dagli alunni delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di primo grado, accompagnati dall'orchestra dell'indirizzo musicale Istituto “Italo Calvino”.

Grande soddisfazione del Presidente del Lions Club Sanremo Host Domenico Frattarola, che ha ringraziato tutti i ragazzi, per la straordinaria accoglienza e per l'entusiasmo dei ragazzi, che hanno dimostrato un grande senso patriotico e di amore per la nostra bandiera e la nostra nazione. Un ringraziamento particolare i Lions lo rivolgono alla Dirigente Scolastico Amalia Catena Fresta e a tutti i docenti: Roberta Gambacorta, Daniela Messina, Carmen Genovese, Fiorenza Bianchi, Laura Marcuccetti, Katia Grasso, Annalisa Maiellaro, Grazia La Spina, Giulia Barli, Monica Cassese, Ingles Alberti, Veronica Esposito, Alessandro Ferrari, Anna Maddalena, Lucia Pappalardo, Sergio Basillico, Elena Remotti, Noemi Ficara, Linda Zunino, Francesca Giuliano, Francesca Squillaci, Valeria Vittani, Tiziana Speranza.

L'impegno dei Lions nel consegnare le Bandiere Tricolori continua, nei prossimi giorni saranno consegnate ad altre scuole elementari della città di Sanremo.