Per la manifestazione 'Sanremo in Fiore', un'iniziativa la Confesercenti Asshotel

In occasione della manifestazione organizzata dal Comune di Sanremo denominata 'Sanremo in Fiore' nei giorni 25 e 26 marzo la Confesercenti Asshotel ha aderito con una propria iniziativa.



"Le strutture ricettive aderenti - si spiega nella nota - omaggeranno i propri clienti con un piccolo souvenir dedicato, una piccola forma di ringraziamento per aver scelto la nostra città e poter lasciare agli ospiti un piacevole ricordo della struttura. I clienti che soggiorneranno nella nostra città in questo week end, riceveranno il souvenir 'Sole di Sanremo' in tema con l'evento: una piantina coltivata nelle nostre colline dall'azienda agricola AG di Sanremo con il logo della manifestazione".



Maurizio Massimino, presidente cittadino di Confesercenti Asshotel, ricorda: “per noi ogni ospite è importante e come tale è prezioso legarlo alle nostre tradizioni, al nostro patrimonio ambientale e culturale. Tornando a casa avranno nella propria abitazione, in giardino o nel luogo di lavoro, un ricordo ‘green’ delle nostre terre. Abbiamo scelto le piante grasse, un simbolo della manifestazione, per regalare ai nostri visitatori un ricordo tangibile della nostra terra capace di trasportare i turisti in un viaggio unico ricco di tradizioni. Le piantine hanno bisogno di poca manutenzione, sono versatili, ben si adattano ad ogni tipo di temperatura e sono perfette per coloro che pensano di non avere il pollice verde resistendo anche a lunghi periodi di siccità”.



Per le strutture turistiche ricettive che hanno volontà di aderire, informazioni e prenotazioni saranno disponibili contattandoci: confesercenti.imperia@catliguria.it - 0183 299 255.