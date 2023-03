Imperia: l'Aurelia Bis per ridurre il traffico ai due ingressi della città, il Sindaco "Primo lotto per il 2024" (Video)

Un progetto da 300 milioni di euro, per ridurre il traffico ad Imperia, per gli ingressi da Levante e da Ponente, grazie all'Aurelia Bis. Dopo aver ripreso in mano la situazione un paio di anni fa, con la nomina di un Commissario straordinario da parte del governo Draghi, ora la luce al fondo del tunnel sembra più vicina.

Questi i numeri principali del tracciato che ricalca quello individuato dal progetto preliminare di Anas: 11,2 km di lunghezza complessiva, 8 gallerie naturali, 5 ponti e l’allargamento di un sesto ponte, 4 viadotti, 8 intersezioni in rotatoria e uno svincolo.

Oggi pomeriggio, in Comune ad Imperia, si è svolto un incontro propedeutico alla costruzione dell’importante opera, inserita nelle 47 più mature per essere avviate. “Con l’incontro di oggi – ha detto il Sindaco, Claudio Scajola – abbiamo ragionato su alcune criticità del territorio, anche alla luce delle nuove normative, sugli ambiti e sulla esondabilità dei rii. Ora, al termine del periodo elettorale, attenderemo risposte sulle ipotesi per poter arrivare velocemente al progetto esecutivo e iniziare il primo lotto nel 2024. Le criticità maggiori sono quelle dell’imbocco al Prino e quella sul rio Artallo, dove c’è un problema di esondabilità. Per questo abbiamo chiesto che la zona sia preservata. La terza criticità è quella di Oliveto. Si valuteranno nelle prossime settimane le proposte fatte e, dopo le elezioni, faremo il punto definitivo per il finanziamento del primo lotto”.

Per l’Assessore regionale Marco Scajola: “E’ un progetto importante con diversi passaggi tecnici nazionali. Quella di oggi è una giornata importante con i tecnici dell’Anas e del Comune e si è visto finalmente il futuro dell’Aurelia Bis imperiese che dovrà essere collegata con il resto del territorio”.

L’Assessore Giacomo Giampedrone ha confermato l’importanza di metodo e merito del progetto: “Il metodo è quello della condivisione con il territorio dopo avere autorizzazioni ambientali in passato. Traguardiamo ad aprire il primo lotto da 300 milioni per la metà del 2024 mentre serve capire il tracciato definitivo, per il quale chiederemo le risorse al Governo”.

In chiusura il Commissario del Governo per l’opera, Roberto Castiglioni: “Abbiamo recepito le indicazioni dal Comune e le faremo nostre. Quindi le presenteremo per i futuri passi dell’appalto che sarà in stralci in funzione dei finanziamenti da reperire, il primo delle quali nella seconda metà del 2024”.