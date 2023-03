Domani, sabato 18 marzo, dalle 9.30 in poi, il Candidato Sindaco di Imperia, Luciano Zarbano sarà presente con un gazebo in piazza San Giovanni ad Oneglia. Con lui Fratelli d’Italia città di Imperia, Centro Destra per Imperia e il Comitato Elettorale Zarbano Sindaco.



"Chiunque fosse interessato ad incontrarlo anche per rappresentargli le varie problematiche o semplicemente per avere un dialogo o contatto è il benvenuto" - spiegano i gruppi a sostegno di Zarbano.