Sanremo: ad Aprile confartigianato propone il corso "Sviluppo App NoCode"

Dopo che sono stati avviati i primi corsi di formazione, la Confartigianato di Imperia delinea già l’organizzazione di quelli nuovi a partire da dopo Pasqua. Già confermato l’avvio del corso social avanzato a partire da martedì 11 aprile. Da giovedì 13 aprile e fino a lunedì 8 maggio è invece in programma la seconda edizione del corso “Sviluppo APP NoCode con ‘Glide’” in collaborazione con il Digital Designer Fabio Leanzi, primo Esperto Glide Certificato in Italia – lo stesso software che verrà utilizzato per sviluppare la Web App.

Il corso si terrà nella sede di Confartigianato a Sanremo, in Corso Nazario Sauro 36, durerà 10 ore e si svolgerà in cinque incontri da due ore, dalle 15 alle 17, per quattro giovedì ed un lunedì così come segue:

giovedì 13 aprile

giovedì 20 aprile

giovedì 27 aprile

giovedì 4 maggio

lunedì 8 maggio

"Durante il corso si imparerà a creare Web App per IOS/Android partendo da zero, senza bisogno di essere programmatori e attraverso il software Nocode. Per questo motivo, gli iscritti dovranno essere in possesso di un loro PC portatile" - spiegano da Confartigianato.

Gli argomenti delle lezioni saranno i seguenti:

Cos’è un software nocode

Differenze di sviluppo in ambiente nocode rispetto ad un ambiente tradizionale

Come strutturare i dati

Come disegnare un'app

Come popolare l’app disegnata con i dati essenziali

Come relazionare i dati

Come pubblicare e configurare la nostra app

"L’app che si andrà a creare sarà un CRM base, dove prendere appuntamenti, registrare clienti, avere informazioni su gli interventi eseguiti per ciascun cliente, promemoria sugli interventi da eseguire ed altro ancora. Per informazioni ed iscrizioni è possibile recarsi presso la sede della Confartigianato in corso Nazario Sauro 36 a Sanremo, inviare una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it o telefonare al numero 0184/524517" - concludono.