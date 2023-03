A Sanremo torna la campagna "Sfoglia la margherita della Prevenzione" della LILT

Si avvicina la primavera e come ogni anno si rinnova l'appuntamento con la Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica (SNPO): Istituzionalizzata nel 2001: da ben 22 anni questa Campagna ha il compito di sensibilizzare i cittadini alla cultura della Prevenzione.

Quest'anno l’Associazione Provinciale LILT Imperia - Sanremo, ripropone "Sfoglia la margherita della Prevenzione” che la LILT riesce a realizzare grazie all'impegno dei suoi Volontari e dei ragazzi dell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura "D. Aicardi" di Sanremo che consegnano in questi giorni le piantine dalle sfumature rosa agli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa.

"Numerosi i negozi delle città litoranee che collaborano nel dare visibilità a questo evento LILT; quest'anno per aumentare la capillarità della distribuzione e soddisfare le numerose richieste di cittadini di acquistare le margherite saranno organizzati dei banchetti in varie piazze della nostra Provincia. Il messaggio che, ancora una volta, si desidera sottolineare è “prendersi cura di sé stessi”, inserendo in agenda, tra gli appuntamenti importanti, quelli che non devono annualmente mancare per salvaguardare la nostra salute e quella delle persone a noi care" - spiegano dalla LILT.

Presso i banchetti LILT, oltre all’acquisto dei fiori, si potranno effettuare: l'iscrizione, ricevere la tessera di Socio e richiedere gli opuscoli, importanti messaggeri d'informazione per un sano stile di vita che inizia a tavola e prosegue con corrette abitudini quotidiane.

Queste le date degli appuntamenti al gazebo della Prevenzione dalle 9:30 alle ore 13:

• 18 marzo al Conad City di San Martino sito a Sanremo in Corso Cavallotti 161;

• 21 marzo fronte Cinema Centrale sito a Sanremo in Via Matteotti 107;

• 22 marzo al Carrefour Market sito in Via Aurelia 3 - Frz. Bussana – Sanremo;

• 23 marzo al Carrefour Market sito a Sanremo in Via Garibaldi 135.

"Non è mai troppo tardi per cambiare le abitudini e per iniziare è sufficiente una semplice telefonata al numero 0184.1951700 presso la sede LILT di Via Duca degli Abruzzi, 14/16 a Sanremo, o al numero 0184.264003 presso la Delegazione LILT in via Romana 40 a Bordighera, in orario 9 - 12" - ricordano dall'ente.