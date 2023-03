Sanremo: Fratelli d'Italia, Antonino Consiglio fa il punto della situazione dell'ultimo anno di attività

Fratelli d’Italia Sanremo fa il punto della situazione su un anno di attività del partito e ad illustrare il lavoro svolto è il portavoce cittadino Antonino Consiglio.

“Il 2022 – dichiara Consiglio - è stato un anno molto positivo e intenso per il circolo Fratelli d’Italia Sanremo. Fedeli al nostro concetto di fare politica tra la gente e con la gente anche quest’anno abbiamo organizzato in tutta la città gazebi, circa dieci, per raccogliere firme, fare propaganda politica e propaganda elettorale e ogni volta il nostro elettorato, e non solo, ha apprezzato partecipando con molto entusiasmo a i nostri banchetti”.

“Al lavoro fatto sul territorio – prosegue - si è affiancato quello fatto all’interno del Consiglio comunale dal nostro capogruppo Luca Lombardi, cui va il mio plauso e ringraziamento per le tante iniziative intraprese, a cominciare dai tanti interventi fatti attraverso lo strumento delle interpellanze o degli ordini del giorno, che sono risultati molto utili perché spesso hanno generato risposte attese dalla popolazione. Da ricordare poi il progetto a favore dei giovani ‘Guido bene… guido Sicuro’, creato per le scuole superiori di Sanremo che ha coinvolto molti studenti, e l’importante intitolazione dei giardini in zona foce di Sanremo a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e alle loro scorte, richiesta e convintamente portata avanti dal gruppo Consigliare di Fratelli d'Italia”.

“A giugno scorso – continua Consiglio - è stato organizzato al Boca Beach il primo raduno cittadino Fratelli d’Italia, un evento che oserei definire storico: la serata, cui hanno partecipato quasi 400 persone, ha avuto un successo che è andato oltre ogni più ottimistica aspettativa, con grande soddisfazione di tutti, ma soprattutto degli organizzatori. L’evento, poi, ha coinciso con la caduta del governo Draghi, una casualità che ha fatto sì che la festa del partito Fratelli d’Italia diventasse anche l’occasione per lanciare la campagna elettorale del nostro candidato al Senato Gianni Berrino. Sono seguiti circa 3 mesi di campagna elettorale molto intensa, durante la quale abbiamo avvicinato tantissime persone grazie ai tanti gazebi fatti in giro per la citta ma anche al point elettorale aperto in piazza Cesare Battisti. I risultati li conosciamo tutti: Fratelli d’Italia è diventato primo partito a Sanremo con il 32,80 % e Gianni Berrino, con 8000 preferenze, è diventato il primo sanremese a ricoprire la carica di Senatore della Repubblica Italiana”.

Consiglio parla anche della nuova organizzazione dei dipartimenti tematici e della campagna di tesseramento: “Abbiamo voluto rivedere anche l’organizzazione dei dipartimenti tematici e per questo è stata convocata una riunione cui hanno partecipato oltre 70 persone, ciascuna delle quali ha dato il proprio contributo. Tra i partecipanti tanti giovani che si sono avvicinati per la prima volta al partito: un segnale molto importante e che ci rende anche orgogliosi perché l’apporto di idee e progetti di questi giovani rappresenta un valore aggiunto al lavoro del nostro partito per migliorare la nostra città e il nostro territorio. Per quanto riguarda i tesseramenti vorrei sottolineare che rispetto al 2021 c’è stato un incremento del 50%, un risultato di cui siamo più che soddisfatti soprattutto perché dimostra che i cittadini sanremesi hanno sempre più fiducia in noi e nel partito che rappresentiamo. Un consenso che ci auguriamo continui ad aumentare nel 2023, anno determinante per il nostro partito perché sarà il punto di partenza per le elezioni amministrative del 2024, elezioni in cui ci poniamo l’obiettivo di essere protagonisti e di mantenere il primato come forza politica”.

“I risultati di oggi – conclude Consiglio – sono stati ottenuti grazie all’impegno e al lavoro di tante persone che hanno messo a disposizione del partito il loro tempo, la loro professionalità e competenza. Per questo voglio ringraziare personalmente tutti i componenti del Direttivo, i Presidenti dei Dipartimenti, il mio Vice Graziano Pedante, la nostra Segreteria Cristina Cappelletti, lo staff organizzativo, che risponde sempre prontamente ad ogni chiamata, e tutti i tesserati e simpatizzanti: ed è grazie a loro che Fratelli d’Italia in questi anni è cresciuta tanto da raggiungere quasi il 33% e diventare il primo partito della città di Sanremo”.