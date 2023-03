Bordighera: giovedì prossimo torna a riunirsi il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

E’ stato convocato per giovedì prossimo alle 19.30 il Consiglio comunale di Bordighera, come sempre nella sala Rossa di Palazzo del Parco in Via Vittorio Emanuele

All’ordine del giorno, in apertura, una serie di comunicazioni e altri argomenti legati al settore finanziario. Successivamente è previsto l’aggiornamento del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2023/2025 e sarà approvato il regolamento comunale per la tutela del patrimonio arboreo della città.

Prevista la discussione per l’acquisto del terreno per realizzazione nuovo campo sportivo di calcio località Pisciavina di Bordighera e lo svincolo della destinazione d'uso alberghiera della ‘Pensione Bellavista’. Prevista anche la richiesta della dichiarazione di decadenza del vincolo espropriativo finalizzata alla trasformazione di un capannone esistente con relativo cambio d'uso.

Al termine saranno discusse le interpellanze. La prime tre presentate da ‘Semplicemente Bordighera’, riguardanti: il contratto relativo alla privatizzazione dell'Ospedale Saint Charles, i finanziamenti per la ricostruzione e la difesa delle spiagge e la situazione attuale della vicenda Rotonda di Sant'Ampelio.

Quindi toccherà alle interpellanze di ‘Civicamente Bordighera’: la prima sullo stato delle indagini relative all'incendio della nuova scuola di via Napoli e sulle prospettive di recupero dell'edificio danneggiato e dei fondi comunali spesi; la seconda in merito all'aggiornamento sugli impegni presi durante del mandato 2018/2023 ma non ancora mantenuti.