A Ventimiglia nasce il servizio WhatsApp “Pronto Forza Italia”

“In questi anni vi è stato un continuo scollamento tra la politica ed i cittadini, con questo nuovo format, che usa la diffusissima piattaforma di messaggistica WhatsApp, vogliamo colmare questa distanza - dicono i giovani azzurri - WhatsApp è una piattaforma che tutti hanno e che tutti possono usare in qualsiasi momento; l'idea è di dare un nuovo servizio ai cittadini che vogliono segnalarci qualsiasi problematica del territorio o che semplice vorranno essere informati delle nostre attività da ora in poi. Basterà infatti inviare un messaggio al numero 3518828196 per chiedere un incontro con gli esponenti locali, essere informati in merito agli eventi di Forza Italia o che semplicemente vorranno aderire al progetto del movimento”.