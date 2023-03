Polis: “Scajola Sindaco di parola. Sui lavori pubblici fatto il 100% di quello che aveva promesso”

“Nel 2018 Claudio Scajola aveva indicato alcune opere di maggior rilevanza da realizzare. Dal nuovo parcheggio in Calata Anselmi alla riqualificazione dell’ex tiro al volo, dal rifacimento dei portici e di Piazza Dante alla valorizzazione di Borgo Prino e Borgo Foce. E altri ancora”.

“Dopo cinque anni – prosegue - sono tutte fatte o in corso. Basta andare a riprendersi il documento di allora per vedere che ogni promessa è diventata realtà. E si è andati anche molto oltre, con opere non previste inizialmente. C’è chi è di parola e chi fa solo parole. Siamo orgogliosi di poter dire quindi che la nostra squadra appartenga al primo gruppo, quello di chi mantiene gli impegni”.

“Parlano i fatti. Imperia è migliorata – termina Polis - e può migliorare ancora perché ha tantissime potenzialità. Andiamo avanti insieme per concludere i cantieri e realizzare i lavori già finanziati”.