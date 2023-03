Milena Raco torna al centrodestra: “Piena fiducia al candidato Sindaco Flavio Di Muro”

“Nei mesi scorsi ho aderito alla Federazione Civica per un sano desiderio di partecipazione attiva alla vita politica cittadina, un percorso condiviso con amici e persone piene di entusiasmo che non rinnego, per le quali nutro profonda stima e rispetto, ma devo ammettere che mi sento profondamente ancorata al centro destra, del quale condivido ideali e progetti già a livello nazionale”.

Sono le parole di Milena Raco, che prosegue: “Adesso però si tratta di decidere chi può essere il Sindaco più idoneo ad amministrare la nostra città, visti i numerosi problemi, anche di carattere sovracomunale. Ho ascoltato le prime dichiarazioni di Flavio di Muro come candidato Sindaco ed ho apprezzato la sua competenza e la sua determinazione e devo ammettere che, a mio avviso, ha maturato le necessarie competenze per ricoprire questo ruolo. Il mio invito è di superare incomprensioni e i personalismi e di unire le forze per veder rifiorire la nostra amata Ventimiglia".