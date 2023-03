Imperia: traffico in città, il candidato Sindaco Luciano Zarbano interviene sulla viabilità

“Il traffico ad Imperia oggi è nel caos, con ritardi stimabili di circa 30 minuti, dovuti a lavori di asfaltatura. Ormai è una scena che si sta riproponendo quotidianamente da Natale, quando una sospettosa fretta, non voglio pensare pre-elettorale, ha dato impulso ad aprire numerosi cantieri e varie asfaltature (purtroppo macchia di leopardo) quasi tutti in contemporanea”.

Interviene in questo modo il candidato alle prossime elezioni Amministrative di Imperia, Luciano Zarbano, che ha commentato la notizia pubblicata oggi dal nostro giornale. “Ma la notizia che più mi ha lasciato perplesso è stata che il Comune sta ipotizzando se sospendere l’intervento di asfaltatura per evitare ulteriori disagi alla viabilità. Tre domande sorgono spontanee: ma nessuno ha mai chiesto un contributo di pensiero agli addetti ai lavori (chi si occupa di traffico) per evitare questi disagi?”

“Non era possibile prevedere (senza essere veggenti) – termina Zarbano - un congestionamento del traffico? Non si potevano programmare con cadenza intelligente i vari lavori, in modo da non avere un impatto devastante sulla città? Chiedo aiuto a qualcuno perché ho provato a trovare delle risposte, ma con scarsi risultati anche se… a pensar male si fa peccato…ma alcune volte si azzecca”.