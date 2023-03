Bordighera verso le amministrative, Bassi presenta altri quattro membri della sua squadra (Foto e video)

“Oggi presento le linee programmatiche e altri quattro nuovi membri della lista: Angela Zunino, Luca Gulifa, Maura Traverso ed Alessandro Albanese. È la quarta parte della presentazione. Le altre tre volte abbiamo presentato sei donne e sei uomini dei 16 che completeranno la lista e il simbolo, realizzato da Diego Lupano, che rappresenta in maniera stilizzata la nostra città. Oggi presentiamo l'ultimo gruppetto di membri della squadra: due donne e due uomini. Mi ha fatto molto piacere soprattutto riuscire ad arrivare a duna parità del rapporto uomo e donna, è molto importante e ci credo molto perché le donne portano sempre una ventata di sensibilità all'interno di un gruppo. Ognuno di loro sarà portatore di idee importanti" - dice Massimiliano Bassi, ex vicesindaco dell’amministrazione Pallanca e attuale consigliere comunale di minoranza, che questa mattina ha presentato, presso gli uffici della Decantico Srl in via Roberto 2 a Bordighera, altri quattro membri della lista Bassi sindaco con la quale si è candidato alle prossime elezioni amministrative.

Al fianco di Bassi, che ha 65 anni ed è un imprenditore edile in pensione da due anni, vi sarà una squadra composta prevalentemente da donne e giovani. Oltre a Mara Ambrogio, Eleonora Filocamo, Gisella Gozzi, Francesca Oggero, Jacopo Barone Moro, Andrea Moreno, Marco Gallo, Fulvio Debenedetti, Margherita Mariella, Marco Zagni, Sara Piantoni ed Axel Vignotto, già presentanti precedentemente, vi saranno anche Angela Zunino, Luca Gulifa, Maura Traverso ed Alessandro Albanese.

“Vorremmo una città dove il cittadino sia sempre messo al centro. Abbiamo un programma che si basa sulla diversificazione dell'attrazione turistica, cioè un turismo a 365 giorni l'anno diviso in congressuale, sportivo, culturale ed esperienziale. Un turismo legato ai percorsi culturali. Abbiamo delle realtà private che vanno guidate a quello che sarà il nuovo sviluppo e progetto della Villa Regina, che sarà la struttura principale che dovrà fare proprio da capofila alle altre varie realtà. Parliamo di Villa Mariani, il museo Bicknell e altre realtà che sono sul territorio e vanno sviluppate. Punteremo sullo sport outdoor in montagna e al mare. Cercheremo di dotare di nuovi impianti tecnologici per tenere informate quelli che sono gli amanti di questi sport. Desideriamo la nascita di un luogo permanente che si chiamerà laboratorio per i giovani ma non tralasceremo gli anziani. Vogliamo portare a termine la riqualificazione della pineta, perché ci teniamo molto al verde urbano e alla cura della città. Presteremo attenzione al problema della processionaria nei nostri boschi e per quanto riguarda la fruitività dei vari parchi e pinete. C’è uno spazio anche per la Bordighera del futuro, per far diventare la nostra città una smart city creando un'app di servizi che accompagneranno cittadini e turisti su tutto ciò che c'è da sapere per vivere in città, anche, per esempio, su dove saranno le ricariche per bike e macchine elettriche. Bordighera necessità di parcheggi, desideriamo realizzarli nel piazzale Zaccari e in quello di via Garibaldi. Tutta la superficie la faremo diventare pedonalizzata con aree verdi. Cercheremo di far partire, perlomeno, uno di questi parcheggi durante il nostro mandato per lasciare un segno del nostro passaggio in questa città. I momenti e i periodi saranno lunghi ma siamo pronti e determinati. Cercheremo di essere molto presenti e attenti a quello che ci stanno chiedendo i cittadini: pulizia e ordine“ - svela Massimiliano Bassi.

“Sono un’insegnante da poco in pensione. Ho abbracciato il progetto di Massimiliano Bassi perché mi piace la persona e la ritengo molto valida che si impegna e porta a compimento quello che decide di fare e poi mi ha dato la possibilità di fare quello che mi piace fare: impegnarmi per il bene della città che amo. Sono pensionata ma non mi sento ancora tale e così ho voglia di impegnare le mie energie per il bene della mia città. Mi propongo come coordinatrice per creare un polo museale nella città delle palme per far vedere ai cittadini e ai turisti le qualità e le realtà storiche di Bordighera, i percorsi storici e culturali. Dal punto di vista storico Bordighera ha, infatti, molto da dare“ - dichiara Angela Zunino.

“Sono di Borghetto, dove sono nato, cresciuto e vivo ancora oggi con la mia famiglia, e faccio di professione l'ispettore di un centro revisioni a Sanremo. Ho deciso di candidarmi con Bassi perché lo conosco da tanti anni. Lo reputo una persona perfetta per darmi una mano per migliorare la situazione nella zona in cui abito. A Borghetto e alle Due Strade ci sono problematiche che riguardano la viabilità e i parcheggi. C'è da fare manutenzione e riqualificazione della zona e migliorare i servizi già esistenti. Ascolterò i cittadini per mettere in risalto le necessità del paese“ - fa sapere Luca Gulifa.

“Sono titolare di una struttura turistica. Abito a Bordighera, sono nata e cresciuta qui. Mi occupo, già da qualche anno, di associazioni culturali, di tango argentino e di tradizioni. Faccio parte dell'associazione che si occupa della lavorazione del parmurelu e perciò metto a disposizione le mie conoscenze e le mie abilità per insegnare a tutti i cittadini come si fanno i parmureli. Secondo me queste tradizioni sono da far conoscere all’estero. Mi piacerebbe contattare la Deco affinché vengano riconosciute la storia e le tradizioni bordigotte e poi, magari, rintrodotte ed esportate all’etero" - sottolinea Maura Traverso - "Sono convinta che Massimiliano e la squadra che ha formato siano quella giusta per amministrare la nostra città. Ero al fianco di Massimiliano già cinque anni fa, nelle scorse elezioni ed è stata una bella esperienza, molto gratificante, e così ho deciso di ripetere questa esperienza perché credo in Massimiliano e lo reputo una persona sempre disponibile e presente nella città da sempre".

“Sono un imprenditore bordigotto nel campo della ristorazione. Ho anche uno stabilimento balneare. Ho appoggiato il progetto di Massimiliano perché mi piace lui, come persona, e il progetto. Il gruppo è compatto e ha una bella visione di una Bordighera futura. Vedo l’amore comune per Bordighera e perciò vorrei dare il mio aiuto e la mia spinta per portare Bordighera nel futuro, che deve essere pedonale e verde. Quando vai via da qui per un po', soprattutto all'estero e poi ritorni qui ti accorgi che Bordighera è una perla da valorizzare ma vedi anche tutti i difetti e perciò vorrei migliorarla. Molte attività, soprattutto dopo il Covid, sono chiuse e perciò bisogna rinforzare il commercio e il brand di Bordighera. Con il mio aiuto e la mia esperienza spero di poter aiutare Bordighera a diventare la città del futuro” - illustra Alessandro Albanese.

“Sono molto contento di questa squadra perché porta all’interno giovani e qualche 'meno giovane'. Abbiamo uno zoccolo duro di giovani preparati e ne sono felice” - sottolinea Massimiliano Bassi - “C’è un giusto mix tra ragazze e ragazzi, tra uomini e donne e ci sono tutte le realtà: l’insegnante, il giovane, lo sportivo, il commerciante ecc. e spero che la nostra campagna elettorale venga apprezzata per questo. Mi auguro che, al momento delle elezioni, tutti ci diano una mano per poter governare questa città. Contiamo di aprire il nostro point la prossima settimana che sarà in centro città, affianco al Coco's. Saremo aperti tutti i giorni e a disposizione di tutti i cittadini per domande o informazioni. Ad aprile presenteremo la squadra alla città ma dobbiamo scegliere ancora la data, l'orario e la location".