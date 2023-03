Certificato di qualità 'eTwinning' per l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante

L’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante partecipa al programma e-Twinning con il progetto 'P2P - Postcards to peace'. Il progetto consiste in uno scambio epistolare tra bambini di Stati differenti ma di pari età/livello sul tema della presentazione personale, attraverso una descrizione in inglese, da scrivere/disegnare sulla ‘cartolina cartacea’ da realizzarsi in classe.

Descrizione e immagine concorreranno a riprodurre il contesto allargato di riferimento-contestualizzando così la classe, la scuola, il paese e/o la cultura del mittente. Il partenariato, che è stato intrapreso con la scuola “Pecine” di Fiume in Croazia, ha permesso agli alunni di confrontarsi con bambini europei di pari età. Questo scambio di cartoline, ma anche visivo e parlato durante la videochiamata, ha aperto concretamente la scuola ad un contesto culturale più ampio, dove i bambini si sono sentiti attori protagonisti del processo di apprendimento.

Il progetto li ha visti impegnati in diverse attività durante tutto l’anno scolastico. Lo scambio di idee e di esperienze didattiche tra le due Scuole, veicolate da una lingua comune, l’inglese, ha favorito lo sviluppo di alcune competenze in chiave europea: multilinguistica, digitale e consapevolezza ed espressione culturale.Questo progetto può essere considerato il punto di partenza per una successiva collaborazione a diversi livelli disciplinari con la scuola croata.

La scuola ha ottenuto il Certificato di Qualità eTwinning Italia per il progetto “P2P Postcards to Peace” realizzato durante l’anno scolastico 2021-2022. Oggi si è svolta la cerimonia di premiazione per gli alunni del plesso San Pietro. Presenti il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Amalia Catena Fresta, l’Assessore al turismo Giuseppe Faraldi, per l’Amministrazione Comunale di Sanremo, il parroco Don Gerard, le famiglie e una rappresentanza della comunità di San Pietro. Un progetto ed un’esperienza che ha interpretato in pieno lo spirito di un progetto eTwinning!

Per consultare il progetto e le attività svolte, visitate la sezione dedicata sul sito della scuola al seguente link.