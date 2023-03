Bordighera, 2018 – 2023: Ingenito presenta il bilancio sociale di fine mandato (Foto e video)

“Oggi presento i traguardi raggiunti, in questi cinque anni di amministrazione, negli ambiti più rilevanti: opere pubbliche, sicurezza, turismo, cultura, sport e tempo libero, ambiente, mare, spiagge e servizio per il cittadino. Abbiamo investito oltre 33.000.000 di euro in tutti i settori strategici per lo sviluppo di Bordighera e per il benessere dei suoi cittadini. Il bilancio sociale di fine mandato nasce con l'obiettivo di raccontare ai cittadini le azioni e le iniziative realizzate dall'Amministrazione. Uno strumento previsto dalla normativa vigente, che risponde ai requisiti di trasparenza e accessibilità delle informazioni, ma che è soprattutto un modo per condividere il lavoro svolto con la finalità di valorizzare la città e migliorare il benessere di chi la abita. I dati sono aggiornati al mese di febbraio 2023“ - dice il sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, presentando il bilancio sociale di fine mandato 2018 – 2023.

“Dopo cinque anni di lavoro insieme è doveroso ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a realizzare il programma di governo, prima di tutto i cittadini che ci hanno dato fiducia e così anche tutto il personale del Comune. Abbiamo vissuto molte soddisfazioni ma non posso nascondere che la pandemia ci abbia posto grosse sfide. A marzo del 2020 tutto il paese si è fermato, al contrario i nostri uffici hanno proseguito la loro attività per garantire i servizi essenziali e l'assistenza alla cittadinanza. In quel momento Bordighera ha dimostrato di essere una città tenace, solidale e soprattutto ha continuato a lavorare per realizzare tante opere pubbliche, aumentare la sicurezza del territorio, pianificare una strategia di sviluppo turistico che le ha consentito di diventare sempre più attrattiva, innovativa e sostenibile“ - sottolinea il primo cittadino durante la presentazione del bilancio sociale di fine mandato avvenuta oggi presso il centro culturale polivalente dell’ex chiesa Anglicana - "Un ringraziamento va al personale del comune per la disponibilità con cui ha contribuito alla realizzazione di questo documento che rendiconta l’attività svolta e i traguardi raggiunti; nelle serie storiche antecedenti non vi sono mandati amministrativi che hanno ottenuto tali e tanti risultati".

Il comune di Bordighera, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. "La Giunta comunale nominata nel mese di giugno 2018 è formata oltre che da me, il sindaco, dal vicesindaco Mauro Bozzarelli, dagli assessori Marco Laganà, Stefano Gnutti, Melina Rodà e Marzia Baldassarre. Abbiamo più del 45 per cento di determine rispetto del quinquennio precedente. Ognuno di loro ha contribuito ad ottenere i traguardi raggiunti. In totale, tra consiglio comunale e giunta, abbiamo fatto 1566 deliberazioni" - fa sapere il sindaco Ingenito.

"Il bilancio sociale di fine mandato 2018 -2023 si articola in otto sezioni, ricche di informazioni e di immagini: il racconto di tutto quanto possiamo dire con orgoglio di avere compiuto. Nel bilancio sociale appare un'analisi dinamica della popolazione e l'inquadramento territoriale, vi è uno schema che riassume l'assetto organizzativo e tabelle che mostrano le risorse amministrative. L'incremento delle spese in conto capitale rispetto al 2018 evidenzia la capacità dell'ente di investire con efficacia le risorse mantenendo sempre l'equilibrio di bilancio" - illustra Ingenito.

"Tra le opere pubbliche realizzate appaiono le scuole. Abbiamo fatto investimenti per una migliore qualità della vita scolastica: più sicurezza, più infrastrutture, più opportunità anche per lo sport e l'attività all'aria aperta" - dichiara Ingenito - "Abbiamo investito 3.810.000,00 di euro per la riduzione del rischio sismico delle scuole Rodari e De Amicis-Ruffini; 5.700.000,00 di euro per la costruzione della nuova scuola dell'infanzia di via Napoli; 196.000,00 di euro per la riqualificazione dell'area esterna e la realizzazione del campetto polifunzionale della scuola Rodari; 33mila euro per la realizzazione del campo polisportivo della scuola De Amicis-Ruffini e 7.500 euro per la dotazione delle strutture sportive della Marina Primina".

"Ci siamo occupati anche dell'efficientamento energetico e dell'illuminazione pubblica" - ricorda Ingenito - "100mila euro per l'efficientamento energetico della scuola Maria Primina; 90mila euro per l'efficientamento energetico della palestra Conrieri; 100mila euro per l'efficientamento energetico del Palasport Emilio Biancheri e 230mila euro per l'illuminazione pubblica".

L'Amministrazione Ingenito ha investito pure su marciapiedi e asfalti: "Investiti 1.190.000,00 di euro per i marciapiedi e 1.393.000,00 di euro per il piano asfalti" - dichiara Ingenito.

Sono state effettuate opere pubbliche per la funzionalità e il restyling del tessuto urbano: "Ci siamo occupati della riqualificazione urbana. Un investimento pari a 485mila euro è stato riservato per i camminamenti di Sant'Ampelio; 430mila euro, invece, sono stati investiti per la piazza della Stazione e l'ampliamento di via Coggiola; 190mila euro sono stati destinati per i giardini Lowe; 158mila euro sono stati usati per il giardino di Cammi e l'area dell'ex lavatoi; 205.722,00 euro per il centro culturale polivalente dell'ex chiesa Anglicana; 120mila euro per la piazza Ruffini; 29.856,00 euro per l'area giochi presso l'hotel Parigi; 48.550,00 euro per l'area giochi presso il Trocadero e 21mila euro per l'area fitness nei giardini Lowe".

"Ringrazio la mia squadra di governo e tutti gli uffici comunali, che non hanno mai interrotto il loro lavoro nemmeno quando ci siamo trovati improvvisamente ad affrontare una emergenza sanitaria senza precedenti. La nostra Amministrazione ha dimostrato efficacia ed efficienza anche nell’assetto organizzativo dell’ente, grazie ai cambiamenti attuati nelle posizioni di vertice degli uffici" - conclude Ingenito.

Il documento sarà pubblicato in formato pdf sul sito istituzionale del comune di Bordighera, all’indirizzo www.comune.bordighera.im.it, la versione cartacea, invece, sarà disponibile presso lo Iat di via Vittorio Emanuele II 172.