Sanremo: “Fiori ed erbe, creatività in cucina” domani al Villaggio dei Fiori la sfida fra gli istituti alberghieri

Domani 15 marzo il Villaggio dei Fiori di Sanremo ospiterà una interessante sfida che vede protagonisti l’Istituto alberghiero Ruffini-Aicardi di Taggia (IM), e gli istituti alberghieri di Torino Colombatto e Beccari.

Il tema del contest, inserito nel PROGETTO ALCOTRA ANTES coordinato dal Crea di Sanremo e che si chiude domani, prevede la preparazione di un piatto con fiori eduli ed erbe aromatiche e di un piatto con l’utilizzo dell’Aglio orsino.

Questo il programma della giornata

Ore 9:30 – preparazione dei piatti al Villaggio dei fiori

Ore 11:00 - inizio valutazione dei piatti da parte della giuria

Dalle 11:00 alle 12:30, ogni 15 minuti, presentazione di un piatto

Ore 12:30 - conteggi schede

Ore 13:00 – premiazione

La giuria è composta da Daniela Borghi – Giornalista “La Stampa”; Paola Chiolini – Chef “La Balena Bianca”; Federico Lanteri - Chef “Osteria Martini”; Elisabetta Lupotto – CREA AN e GdL MASAF per le candidature UNESCO ”Dieta mediterranea”; Gianpietro Meinero – Slow Food Val Bormida; Silvia Parodi – Vicepresidente Agriturist Liguria; Luisa Pistelli – Professore ordinario Università di Pisa Dip Fitochimica; Loretta Tabarini – Organizzatrice Concorso “Fiori nel piatto” di Boario Terme; Sara Tonegutti – Assessore alla Floricoltura Comune di Sanremo.Moderatore del contest e coordinatore della giuria, Claudio Porchia, presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza

Questi i criteri di valutazione della giuria: presentazione estetica del piatto; esame olfattivo/gustativo; originalità e rispondenza agli obiettivi del progetto.

Saranno attribuiti i seguenti premi: Premio per il miglior piatto preparato con Aglio ursino; premio per il miglior piatto libero con fiori eduli ed erbe aromatiche e premio per il piatto più creativo.

Alle scuole partecipanti saranno offerti prodotti del territorio dalla CNA di Imperia e prodotti a base di fiori eduli della ditta Ravera Bio.

Gli organizzatori ringraziano il "Villaggio dei fiori" per la generosa ospitalità.