Bordighera, esami patente AM per ciclomotori: scatta il divieto di sosta sulla Spianata del Capo

Scatta il divieto di sosta, con rimozione forzata, sulla Spianata del Capo a Bordighera, il 19 marzo dalle 14 alle 16, per permettere lo svolgimento di esami delle autoscuole associate “Centrale e Muscatello” relativi al conseguimento della patente AM per ciclomotori.

Lo stabilisce un‘ordinanza temporanea per la disciplina della circolazione stradale, emessa dal comandante della polizia locale, l'ispettore capo Giuseppe Romani, per garantire la necessaria sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada.

Il richiedente dovrà provvedere alla posa e al mantenimento della segnaletica stradale.