A 83 anni dalla morte di Don Luigi Orione, un video di Roberto Pecchinino

Oggi 12 marzo 2023, ricordiamo la scomparsa di Don Luigi Orione a 83 anni dalla sua morte di Don Orione. Dopo una vita spesa a servizio degli ultimi, anche al di là delle proprie forze, nell’inverno del 1940, già sofferente di angina pectoris e dopo due attacchi di cuore aggravati da crisi respiratorie, Don Orione si lasciò convincere dai confratelli e dai medici a cercare sollievo in una casa della Congregazione a Sanremo, anche se, come diceva, «non è tra le palme che voglio vivere e morire, ma tra i poveri che sono Gesù Cristo».

Dopo soli tre giorni, circondato dall’affetto e dalle premure dei confratelli, Don Orione morì il 12 marzo del 1940, sospirando: «Gesù! Gesù! Vado». Pio XII alla sua morte ebbe a definirlo “padre dei poveri e insigne benefattore dell’umanità dolorante e abbandonata”.

https://vimeo.com/807254327

Nel video sono inserite alcune immagini registrate da Pecchinino della cameretta di Villa Clotilde, dove San Luigi Orione, morì nel 1940. L'arrivo nel 1990 a Sanremo, a 50 anni dalla sua scomparsa, la salma di San Luigi Orione, viene accolta da centinaia di fedeli, Nelle immagini si vede il Sindaco di allora Leone Pippione, il Vescovo Giacomo Barabino e il vescovo Emerito Mons. Verardo.

