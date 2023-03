Imperia: inaugurato il ponte appena installato tra Borgo Foce e Borgo Cappuccini (Foto)

E’ stato inaugurato questa mattina, nel corso di una bella giornata di festa per i due borghi, con tante persone, bambini e famiglie, il nuovo ponte pedonale che unisce Borgo Cappuccini e Borgo Foce.

“Purtroppo – ha detto il Sindaco Scajola - l'assenza di ogni tipo di manutenzione negli anni ci aveva costretto a chiudere il vecchio pontino per motivi di sicurezza, creando disagio a chi abita e lavora nella zona. Ma abbiamo trovato celermente le risorse economiche per sostituirlo ed è stato fatto dalle maestranze un grande lavoro per realizzarlo e aprirlo nei tempi più brevi. E consiglio di passarci la sera, perché la nuova illuminazione lo rende particolarmente suggestivo”.

“Costruiamo ponti e stiamo uniti – termina il Sindaco - per far crescere la città che amiamo. La giornata di oggi ci ricorda ancora una volta di guardare al futuro con positività. Di non dividerci nella polemiche”.